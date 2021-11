EMPREGOS| Funsat tem mais de 1.500 oportunidades disponíveis nesta quarta-feira (10)

Vagas exigem níveis diversos de escolaridade e podem ser preenchidas a qualquer momento

Nesta quarta-feira (10) a Funsat (Fundação Social do Trabalho) está oferecendo 1.529 vagas de empregos em Campo Grande. A agência fica na Rua 14 de Julho, nº992, Vila Glória. As vagas exigem níveis diversos de escolaridade e podem ser preenchidas a qualquer momento.





Estão disponíveis mais de 120 vagas para auxiliar de limpeza, mais de 350 oportunidades para consultor de vendas. Há vagas também para eletricistas, babá, costureira, marceneiro, soldador, pizzaiolo, sushiman, técnico de enfermagem e frentista.





Para conferir a lista completa, clique aqui





De todas as vagas abertas, 50 delas são para pessoas deficientes, sendo 29 para auxiliar de limpeza e as outras para vagas de apontadores obras, assistente de estúdio, assistente de vendas e de lojas, auxiliar administrativo, vigilante, entre outras.





Os interessados também podem consultar as vagas e se candidatarem através do aplicativo Sine Fácil. Para mais informações ou dúvidas, é possível falar com a equipe da Funsat através dos telefones 4042-0585 / 3314-3089.





Por Ana Oshiro