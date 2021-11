DOURADOS| Prefeitura participa das comemorações dos 75 anos do Hospital Evangélico

Sessão solene na Câmara Municipal homenageou pessoas que contribuíram com a história da instituição

Culto em celebração a data do aniversário do hospital, na Igreja Presbiteriana Central (Igreja do Relógio)

A Prefeitura Municipal, representada pelo Prefeito Alan Guedes, o secretário de Governo, Henrique Sartori, o secretário municipal de saúde, Waldno Lucena, o secretário de obras, Luis Gustavo Casarin e o diretor-presidente do Imam (Instituto do Meio Ambiente de Dourados), Wolmer Sitadini, participou das comemorações dos 75 anos do Mackenzie Hospital Evangélico Dr. e Sra. Goldsby King em Dourados.





A diretoria da instituição realizou nesta quarta-feira (17) um culto em celebração a data do aniversário do hospital, na Igreja Presbiteriana Central (Igreja do Relógio). No mesmo dia, também aconteceu uma sessão solene na Câmara Municipal, proposta pelo vereador Cemar Arnal, para homenagear algumas pessoas que contribuíram com a história da instituição no município.





“Eu reconheço a importância que o Instituto Presbiteriano Mackenzie tem para o Brasil. Eu deixo aqui a palavra de agradecimento especial a todas as pessoas que contribuíram desde os fundadores até os homenageados desta noite, para que a presença do Mackenzie Hospital Evangélico e de todas as obras da missão e tudo que representa essas atividades no nosso município. É uma alegria contribuir para o nosso crescimento enquanto cidade, enquanto região, em gerar emprego, em gerar renda e em gerar valor para nossa sociedade”, afirmou o secretário de Governo, Henrique Sartori.





Representando o Hospital Evangélico estavam o reverendo Ildemar Oliveira Berbet, pastor titular da Igreja Presbiteriana de Dourados, Wesley Macêdo, superintendente do Hospital Evangélico, Dr. Luiz Roberto Martins Rocha, diretor de saúde do Instituto Presbiteriano Mackenzie (IPM) e o reverendo Dr. Robinson Grangeiro Monteiro, Chanceler do Instituto Presbiteriano Mackenzie (IPM).





História





A Associação Beneficente Douradense é uma sociedade civil de caráter filantrópico, sem fins lucrativos, fundada em Dourados, que tem por finalidade manter e administrar o Hospital Evangélico Dr. e Sr.ª Goldsby King e a Escola Vital Brasil.





O Hospital Evangélico, como é regionalmente conhecido, foi fundado por ações e correspondências iniciadas pelo Missionário Norte-Americano Albert Sidney Maxwell (1883 – 1947).

Instalado na região central de Dourados, o Hospital Evangélico possui 12.725 m² de área construída. Classificado como hospital de médio porte, conta com uma capacidade instalada de até 175 leitos, dos quais 127 estão ativos. Desses 17 leitos de UTI, 13 leitos UTI Respiratória, 20 leitos clínicos respiratórios, 6 leitos de UTI neonatal. A instituição conta com 6 salas cirúrgicas, pronto-atendimento 24h nas áreas de Clínica Médica, Cardiologia, Ortopedia, Pediatria, Ginecologia e Obstetrícia, Laboratório e Serviços de imagem próprios.





Considerado referência em Cirurgia Cardíaca e Cardiovascular no sul do Mato Grosso de Sul, o hospital atende mais de 33 municípios com uma população estimada em 900.000 pessoas.





ASSECOM





