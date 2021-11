DOURADOS| Prefeitura oferece cursos gratuitos de qualificação profissional

As inscrições já estão abertas e as capacitações começam na próxima semana

Com a proposta de fortalecer os pequenos negócios, a Prefeitura de Dourados, através da Semdes (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico), com o programa Cidade Empreendedora, executado pelo Sebrae/MS, promove cursos gratuitos para micro e pequenos empreendedores e colaboradores que atuam no comércio local.





Serão três capacitações:

Curso de Ferramenta de Marketing Digital, com carga horária de 20h, do dia 29/11 ao dia 03/12, das 18h às 22h; Dicas de Maquiagem, com carga horária de 8h, no dia 7/12, das 7h30 às 11h e das 13h30 às 17h30, também no Senac, e; Atendimento e encantamento para garçom em bares e restaurantes, com carga horária de 20h, será do dia 29/11 ao dia 03/12, das 18h às 22h.

As capacitações irão ocorrer no Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial), na rua Campo Grande, 240 – Jardim Londrina.





Segundo o secretário da pasta, Cleriston José Recalcatti, a iniciativa é mais uma ação para auxiliar aqueles que desejam empreender. “O objetivo é ofertar conhecimento para que o empreendedor possa melhorar o seu negócio e também para que quem trabalha no comércio local consiga se qualificar e atender melhor o cliente”, reforçou.





Ainda segundo o secretário, no curso de marketing, por exemplo, o aluno terá oportunidade de se preparar para utilizar técnicas e ferramentas digitais a fim de atrair e fidelizar clientes. Já no curso de Atendimento será possível conhecer técnicas e ações que contribuem para a criação de vínculos de fidelidade e lealdade entre clientes e estabelecimentos.









ASSECOM