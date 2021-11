DOURADOS| Prefeitura fará recolhimento de lixo eletrônico e medicamentos vencidos

A ação começa nesta quinta-feira (18) e segue durante sexta e sábado, na praça Antônio João

A Prefeitura de Dourados, através do Imam (Instituto do Meio Ambiente de Dourados), preparou três dias de arrecadação de lixo eletrônico e medicamentos vencidos. A ação começa nesta quinta-feira (18) , e segue sexta-feira (19) das 8h às 17h e sábado (20), das 8h às 12h na praça Antônio João.





A Recic.Le (Associação dos Recicladores de Resíduos Eletrônicos de MS) e o CRF (Conselho Regional de Farmácia de Mato Grosso do Sul) são parceiros da ação e realizaram o descarte correto do material.





De acordo com o diretor-presidente do Imam, Wolmer Sitadini, a medida visa garantir que o descarte do material seja realizado de forma correta. “Esse é um projeto que estava paralisado devido a pandemia e estamos resgatando em Dourados. Com isso, através das parcerias, iremos realizar a destinação correta desses materiais que podem poluir o meio ambiente”, ressaltou.





“Existem materiais, como as placas eletrônicas, que não devem ser manuseadas sem o preparo correto, para evitar a contaminação do solo e até mesmo das pessoas. Esse cuidado de realizar o direcionamento correto do lixo garante uma região com níveis mais baixos de poluição”, explica Edilson Paulon, diretor administrativo da Recic.Le.





A última ação em parceria para coleta desses resíduos ocorreu em 2019. O projeto é retomado este ano, após uma paralisação nas ações.





Serviço





A ação será realizada na Praça Antônio João. Quinta e sexta: com início das 8h às 17h e sábado: das 8h às 12h.





ASSECOM