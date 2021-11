DOURADOS| Em outubro, Prefeitura realiza mais de 92 km de patrolamento no Município

As equipes passaram por 10 regiões do município

A Prefeitura de Dourados, através da Semop (Secretaria Municipal de Obras), realizou mais de 92.710 km em patrolamento e limpezas durante o mês de outubro. As ações ocorreram em 10 áreas do município, entre a zona rural e urbana, para melhorar o acesso das vias de cascalho e das estradas vicinais.





Além do patrolamento e da limpeza, a Semop realizou 10.300 km de cascalhamentos e a construção de 40 caixas de contenção de águas, que facilitam o escoamento da água da chuva.





O secretário de Obras, Luís Gustavo Casarin, reforçou que estas são ações que são realizadas durante todo o ano. “Dourados é um município que possui uma grande extensão territorial e nossas equipes percorrem por diversas áreas. Em outubro começamos os trabalhos no Assentamento Lagoa Grande e daremos continuidade este mês”, pontuou.





A demanda no Assentamento Lagoa Grande é maior devido a condição do solo na região, o terreno arenoso danifica as estradas com mais facilidade do que em outros pontos. Além da região, as equipes da Semop passaram pela 3ª Linha, 4ª Linha, Proterito, Souza, Alemão, Recanto Feliz, Alto do Café, Bairro Altos do Indaiá e Areeiras.





