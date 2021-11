DOURADOS| Alan Guedes visita as obras do Aeroporto Regional

O prefeito aproveitou para cumprimentar o Coronel Vasconcellos, que assumirá o 9º BEC em 2022

O prefeito Alan Guedes, esteve nesta quarta-feira (17) no canteiro de obras do Aeroporto Regional Francisco de Matos Pereira de Dourados para acompanhar o andamento das ações e recepcionar o futuro comandante do 9º Batalhão de Engenharia e Construção. Atualmente, o Coronel Marton Daniel Grala, é o comandante do batalhão, mas, com o fim do biênio (2020-2021), o Coronel Carlos Alexandre Bastos Vasconcellos assumirá o comando em fevereiro de 2022.





“Nós viemos acompanhar as atividades das obras que estão sendo realizadas no Aeroporto de Dourados. A estrutura que está sendo construída promete trazer diversas melhorias para o município. Além disso, aproveitamos para cumprimentar toda a equipe do Exército Brasileiro que tem feito esse trabalho e dar as boas vindas ao Coronel Vasconcellos que estará à frente das ações ano que vem e agradecer o trabalho realizado até aqui pelo Coronel Grala”, pontuou o prefeito Alan Guedes.

O prefeito ainda foi homenageado com o diploma de “Amigo do 9º Batalhão de Engenharia e Construção”, que foi entregue pelo Coronel Grala. “Com o apoio da prefeitura, nós demos início a essa obra que mudará a realidade do aeroporto de Dourados. Costumo dizer que quando fazemos algo deixamos marcado na história e agora faremos parte da história do município. E o apoio de prefeitura foi muito importante”, destacou.





As obras no Aeroporto Regional Francisco de Matos Pereira de Dourados passaram por uma reformulação no cronograma após uma vistoria técnica realizada pela equipe do 9º Batalhão, em que foram encontradas algumas patologias na pavimentação.





Entre os problemas estão fissuras, desplacamentos e desagregação do asfalto anterior. Será necessário fazer uma escavação para depois tratar o material e recolocar dentro do grau de compactação exigido tecnicamente, para segurança da pista. A estimativa atual é que seja realizada uma reabertura parcial em novembro de 2022.





