DOURADOS| Alan Guedes garante recursos para reforma da cobertura da EM Maria Conceição Angélica

A Defesa Civil interditou o local em setembro devido ao risco de queda da estrutura

O prefeito Alan Guedes esteve na Escola Municipal Maria Conceição Angélica e garantiu a destinação de recursos para a reforma da cobertura da instituição. O local está interditado desde setembro, quando a Defesa Civil de Dourados constatou risco de queda devido a avarias provocadas por cupins.





Desde então, a Semop (Secretaria Municipal de Obras) tem trabalhado em um projeto para contemplar a reforma da estrutura. “Com o projeto pronto iremos realizar o pedido de dispensa de licitação para fazer a obra em caráter emergencial. Nossa intenção é aproveitar o período de férias letivas, para dar andamento aos trabalhos e proporcionar a volta às aulas presenciais das crianças que estudam na escola”, pontuou o prefeito Alan Guedes.





O secretário de Obras, Luís Gustavo Casarin, apontou que os cupins danificaram vigas importantes para a estrutura do pátio central da escola, o que acabou provocando danos no forro. “No projeto nós estabelecemos uma mudança no material utilizado na estrutura do telhado, que será construído com metal para evitar que essa situação volte a ocorrer no futuro. Já o forro de PVC será substituído por novo e do telhado, estipulamos que conseguiremos aproveitar cerca de 80% das telhas existentes”, ressaltou.





A previsão inicial é que a obra custe em torno de R$ 1,5 milhão, com duração de 80 dias. A visita foi acompanhada pelos vereadores Elias Ishy, Sérgio Nogueira e Daniela Hall.





Aulas





O risco de queda e a interdição do local fez com que as aulas presenciais fossem paralisadas no mês de setembro. São cerca de 930 alunos que estudam na instituição. No local, o setor administrativo continua funcionando, por estar em um local diferente do interditado.





A secretária de Educação, Ana Paula Benitez Fernandes, explica que a medida prevê a segurança das crianças. “Com a interdição feita pela Defesa Civil, a aula remota foi mantida. No entanto, o administrativo e os professores continuam vindo normalmente, para garantir a entrega da apostila aos pais de alunos”, destacou.





ASSECOM