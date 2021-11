Deputado Zé Teixeira pede patrulha mecanizada para atender Costa Rica

Na sessão plenária desta terça-feira (16/11), o deputado estadual Zé Teixeira (DEM) pediu ao Governador Reinaldo Azambuja e também aos deputados federais e senadores que representam Mato Grosso do Sul no Congresso Nacional, em caráter reiterativo, a formalização de convênio ou a destinação de maquinários pesados como: Trator de Esteira e Pá Carregadeira, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Obras Públicas, bem como de patrulha mecanizada para atender aos pequenos produtores rurais, por meio da Secretaria de Desenvolvimento do Município de Costa Rica.





Zé Teixeira justifica que sem recursos para a compra de maquinário pesado, muitos municípios padecem na manutenção de ruas e estradas, dentre outras obras, e precisam do apoio, garantindo as ferramentas essenciais para concretizarem o trabalho na realização de obras de infraestrutura e recuperação de vias públicas e vicinais.





“A falta de maquinários, como forma de assistência e apoio aos pequenos produtores e assentados é um fator determinante e que tem levado ao êxodo rural de diversas famílias, e diminuído consideravelmente as taxas de emprego no campo. Sem muitas perspectivas, as famílias se veem obrigadas a abandonar o campo em busca de melhores condições nas cidades. Por isso, enfatizo que o atendimento a esta reivindicação proporcionará melhores condições para garantir o plantio, que permitirá a conquista destes pequenos agricultores por melhor qualidade de vida, bem como contemplará os anseios dos moradores da região, com melhor infraestrutura na zona urbana e de estradas em condições de trafegabilidade, das quais dependem para terem acesso da zona rural à cidade”, afirmou Zé Teixeira.





Por Gustavo Nunes