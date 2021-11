Deputado Marçal Filho reivindica ao Governo revitalização de mais em Dourados

Secretário Riedel recebe reivindicação de Marçal sobre recuperação de mais ruas em Dourados

O deputado estadual Marçal Filho (PSDB) solicitou ao secretário de infraestrutura do estado, Eduardo Riedel, o recapeamento de mais ruas em Dourados. O governo tem atendido reivindicações do deputado e nesta segunda-feira (8) lançou a autorização para licitação de obras da nova Coronel Ponciano.





"Sabemos que a recuperação de ruas é de responsabilidade da prefeitura, mas como o governador Reinaldo Azambuja já realizou o recapeamento de ruas centrais como Marcelino Pires, Weimar Torres, Joaquim Teixeira Alves, entre tantas outras ruas do centro e bairros, quero aqui encaminhar novas solicitações", disse o deputado ao secretário Riedel durante agenda na segunda maior cidade do Estado.





Nesta segunda-feira, o governador Reinaldo, o secretário Riedel e Marçal Filho cumpriram extensa agenda em Dourados de entrega de veículos, assinatura de ordem serviço para pavimentação da MS-162 (atendendo Dourados, Maracaju e Itaporã), assinatura de convênios para reforma do ginásio municipal, entrega de títulos de regularização fundiária do Izidro Pedroso e 67 outros bairros, assinatura de convênio para implementação de centro cirúrgico de oftalmologia na Funpema e liberação de recursos para o Hospital do Amor.





Entre as ruas que precisam de revitalização e solicitadas por Marçal Filho está a José Roberto Teixeira, no Jardim Flórida. Trata-se de uma avenida que é a continuação da Weimar Gonçalves Torres. Ela inicia duplicada em frente ao Parque Antenor Martins e passa a ser pista simples num trecho de aproximadamente 700 metros, do Parque até a avenida Indaiá, no bairro Altos do Indaiá. Este trecho concentra escola e comércios, sendo de grande fluxo.





Outra rua que merece atenção devido ao grande fluxo e por estar bastante deteriorada é a Via Parque, que inicia no Jardim Clímax e vai até a Vila Cachoeirinha. A rua é importante acesso a BR-463, de acesso a cidade de Ponta Porã. O pedido de restauração de ruas feito por Marçal a Riedel inclui mais de 30 locais em diferentes bairros e do centro.





O secretário de infraestrutura destacou o trabalho que Marçal tem feito na região da grande Dourados e disse que o governo continuará sendo parceiro na destinação de recursos para atender às reivindicações da comunidade. Uma delas é a revitalização da Coronel Ponciano, que nas próximas semanas terá obras iniciadas. Também será construído túnel sobre a BR-163, região do bairro Guaicurus.





