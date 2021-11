Deputado Herculano solicita acolhimento às vítimas de violência aos fins de semana

deputado estadual Herculano Borges

O deputado estadual Herculano Borges falou nesta manhã (18) da continuidade da Campanha Maio Laranja, no interior. “Estarei em Coxim, participando de palestra sobre ensino de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Levaremos capacitação a quem trabalha com a educação, semana passada eu estive da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA), e foi constatado aumento do índice de violência sexual na pandemia. Os relatos são assustadores e a comunidade escolar precisa estar preparada para isso”, ressaltou.





Sobre o assunto, o parlamentar ainda fez uma solicitação ao Poder Público. “É necessário que seja providenciado um local acolhedor e adequado para receber, aos finais de semana, as vítimas da violação de qualquer direito nesta capital, para que as crianças se sintam confortáveis ao prestar sua denúncia”, destacou Herculano Borges.





“As delegacias não abrem ao fim de semana, se não puderem ampliar a equipe de delegados e escrivães, para que estas crianças e adolescentes sejam recebidos em espaço adequado em outra delegacia de Campo Grande, isso é uma demanda importante e necessária. Estendo meu pedido também à Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Dourados, que também possa receber e atender as mulheres aos finais de semana, pois quando protegemos a mulher, protegemos a família. E isso também aconteça em todas as 'Salas Lilás' que existem no interior”, frisou.





Projeto





O deputado também pediu a votação do Projeto Menstruação Sem Tabu que beneficiará as meninas e mulheres com baixa renda. “O projeto tem o objetivo de levar a informação às meninas carente e dar acesso ao absorvente higiênico. Peço que esse projeto seja votado para que estas adolescentes tenham condições de utilizarem”, explicou.





