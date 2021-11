Deputado Felipe Orro pede academia ao ar livre para Cohab, em Guia Lopes da Laguna

deputado estadual Felipe Orro

O deputado estadual Felipe Orro solicitou ao Governo do Estado a instalação de uma academia ao ar livre no Bairro Cohab, localizado no município de Guia Lopes da Laguna. Felipe garante que a instalação de aparelhos de musculação e exercícios físicos em espaços públicos, proporciona melhor qualidade de vida para moradores e geralmente, beneficia o público acima de 12 anos de idade.





“Queremos com esse pedido, aprimorar a qualidade de vida dos moradores da Cohab, especialmente dos idosos que vivem na região, que argumentam sobre a falta de equipamentos para a prática de atividades físicas, fundamentais para a manutenção de uma boa qualidade de vida”.





Felipe Orro encaminhou o pedido para o governador do Estado, Reinaldo Azambuja, com cópia ao diretor-presidente da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul), Marcelo Ferreira Miranda.









ASSECOM