Deputado Felipe Orro mobiliza DNIT, PRF e senadores de MS para obras de recuperação da BR-262

deputado estadual Felipe Orro

O deputado estadual Felipe Orro encaminhou expediente ao DNIT/MS (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes), a PRF (Polícia Rodoviária Federal) e a bancada de senadores do Estado, solicitando estudos técnicos e recursos, no sentido de trazer solução para o desgaste na pista da BR-262, bem como melhorias na logística de trânsito no trecho entre Campo Grande e Corumbá.





Felipe lembra que BR-262 possui constante tráfego de veículos pesados, já que é uma importante via de escoamento de safra, bem como, para logística de transporte de empresas de papel e celulose da região.





“Devido ao intenso movimento de veículos de carga pesada, a rodovia sofre um desgaste maior, e o problema ocorre em diversos pontos. Apesar do ótimo trabalho do DNIT em realizar os reparos, quando necessários, estas medidas acabam se tornando tão somente paliativas, pois a BR-262 sempre volta a ter os mesmos problemas estruturais”, reclama o parlamentar.





Ainda de acordo com o deputado, motoristas e usuários da rodovia protestam semanalmente no gabinete, revelando às dificuldades de tráfego no trecho entre Campo Grande e Corumbá, “precisamos de um trabalho conjunto que traga solução definitiva aos problemas da pista e do trânsito da rodovia, que vem causando cada vez mais acidentes e danos aos veículos dos cidadãos de utilizam a via, principalmente aqueles que dependem exclusivamente dela”, pontua Felipe.





A viabilização de recurso federal e estudos técnicos para melhorar a logística na BR-262 vai melhorar a ligação da Capital ao coração do Pantanal sul-mato-grossense, interligando importantes cidades como Campo Grande, Terenos, Dois Irmãos do Buriti, Aquidauana, Anastácio, Miranda e Corumbá.





Felipe Orro encaminhou a solicitação ao superintendente-regional do DNIT/MS, Euro Nunes Varanis Junior, ao superintendente da PRF/MS, Luiz Alexandre Gomes da Silva, e aos senadores: Nelson Trad Filho, Simone Nassar Tebet e Soraya Vieira Thronicke.





BR-419





Felipe Orro apresentou na última semana, indicação que solicita a viabilização de serviços de recuperação da pista da rodovia BR- 419, no trecho entre Aquidauana e Rio Negro. O deputado justifica que a realização das obras na rodovia vai garantir melhores condições de tráfego, assim como, reflete no aumento da segurança aos motoristas e passageiros que transitam diariamente pela via.





O deputado encaminhou o pedido de recuperação da BR-419 ao superintendente-regional do DNIT/MS, Euro Varanis Junior.





ASSECOM