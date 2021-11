Contrastes marcam o tempo no fim de semana em Mato Grosso do Sul

O final de semana em Mato Grosso do Sul será marcado por contrastes no tempo que deve permanecer instável em algumas áreas e firme em outras.





Nesta sexta-feira (12) a atuação da Zona de Convergência do Atlântico Sul segue deixando o tempo bastante encoberto e carregado sobre toda região Centro-Oeste. O dia será de contrastes com chuva a qualquer momento no centro-norte de Mato Grosso do Sul, e sol entre poucas nuvens nas demais áreas que também podem ter pancadas isoladas de chuva.





De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) estão previstos grandes acumulados de chuva com probabilidade de tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento entre 30-70 Km/h e eventual queda de granizo para as regiões nordeste e porção norte das regiões pantaneira e centro norte.

Campo Grande nesta manhã de sexta-feira ©FRANCISCO BRITTO

O sábado (13) promete tempo firme para grande parte de Mato Grosso do Sul, exceto na região norte que continua com chance de chuvas e tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento entre 35-75 Km/h e eventual queda de granizo.





No domingo (14) entre tarde e noite as instabilidades voltam ao Estado, e há probabilidade de chuvas intensas com tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento entre 35-90 Km/h e eventual queda de granizo, principalmente nas regiões sudoeste, centro-norte e pantaneira devido ao deslocamento de um sistema de baixa pressão vindo do Paraguai, aliado a outros sistemas como transporte de umidade e aproximação de uma frente fria.





Confira no mapa elaborado pelo Cemtec, as condições de tempo e temperatura estimados para a Capital e alguns municípios sul-mato-grossenses.





Por: Mireli Obando