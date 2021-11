Concurso da Câmara Municipal de Campo Grande com 20 vagas e salário de até R$ 3 mil

Documento foi publicado na edição desta terça-feira do Diogrande

O concurso da Câmara de Campo Grande está com edital publicado em suplemento do Diogrande (Diário Oficial) desta terça-feira (30). São 20 vagas e salários de até R$ 3 mil. Também haverá formação de cadastro de reserva.





Os cargos disponíveis são para: assistente administrativo (15 vagas), assistente social (1), técnico administrativo (2) e tradutor de libras (2). Todos os profissionais irão atuar em jornada de 30 horas semanais. Somente para assistente administrativo é exigido nível médio, para os demais cargos, há exigência de graduação em nível superior.





Conforme o edital, serão preenchidas vagas para os seguintes cargos:









Tabela de cargos e salários para o concurso da Câmara de Campo Grande:









Inscrições





As inscrições estarão abertas entre 6 de dezembro e às 23h59 (horário de MS) do dia 23 de janeiro, com pagamento do boleto permitido até o dia 24 de janeiro de 2022. A taxa é de R$ 90 para o nível médio e R$ 110 para nível superior.





Interessados devem se inscrever pelo site da organizadora, a Selecon, neste link





Provas





As provas estão previstas para o dia 20 de março de 2022 para todos os cargos, sendo que para os cargos de nível superior serão aplicadas no período da tarde e para o nível médio serão realizadas pela manhã. Dessa forma, o candidato pode concorrer à vaga de nível médio e superior neste concurso.





O exame terá duração de 3h30min e a prova terá 50 questões, divididas entre conhecimentos básicos e específicos.





A homologação do resultado final e convocação para a posse deve ocorrer em 17 de junho de 2022.





Confira o edital completo neste link





Por: Gabriel Maymone