Celebração à Revolução de 1932 agora faz parte do calendário oficial de MS

deputado estadual Gerson Claro (PP)

A celebração à Revolução Constitucionalista de 1932 agora faz parte do calendário oficial de eventos de Mato Grosso do Sul. O projeto de Lei, de autoria do deputado estadual Gerson Claro (PP), foi aprovado durante a sessão desta terça-feira da Assembleia Legislativa.





A data será celebrada anualmente no dia 9 de julho. A Revolução Constitucionalista de 1932, também conhecida como Revolução de 1932 ou Guerra Paulista, foi o movimento armado ocorrido nos estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul, que tinha por objetivo derrubar o governo provisório de Getúlio Vargas e convocar uma Assembleia Nacional Constituinte.





“Trata-se de uma data para reverenciar os feitos dos sul-mato-grossenses que foram às armas para defesa de uma nova Constituição, pela segurança jurídica no País, e bradaram pelo novo território do Estado de Maracaju”, afirma o parlamentar.





O sul do Mato Grosso, hoje nosso território, enviou tropas e teve algumas de suas cidades como palcos de combates nos quais até aviões foram utilizados em ataques aos adversários.





Os combatentes eram homens comuns, de diversas profissões, incluindo os descendentes de imigrantes que habitam a região.





“Agora teremos uma data específica para celebrar a memória desses soldados que lutaram por justiça, igualdade, e não mediram esforços pelos ideais mais sublimes. A data também nos ajudará a conservar, cuidar e reverenciar todo o patrimônio histórico relativo a esses combates”, finalizou Gerson Claro.





Por: Fernanda Fortuna