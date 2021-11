CASSEMS| Reserva de dose para vacinação anti-gripe 2022 pode ser feita até o dia 30 de dezembro

O beneficiário Cassems interessado em se vacinar já pode reservar sua dose pelo Portal do Beneficiário ( beneficiario.cassems.com.br ). Apenas o titular do plano poderá garantir a sua dose e do seu grupo familiar. Para mais informações, o beneficiário deve ligar na Central de Atendimento (67) 3314-1010. O valor de cada dose é de R$ 80,00.





Em 2022, a Cassems oferece a vacina quadrivalente. O imunizante contém uma cepa da Influenza A H1N1, uma cepa da Influenza A H3N2 e duas cepas da Influenza B. A Caixa dos Servidores realiza a campanha de vacinação há nove anos para os servidores do estado e seus familiares, com o objetivo de reduzir o contágio e internações decorrentes das infecções causadas pelo vírus influenza. No período do inverno, a população fica vulnerável ao vírus e suas consequências.





A vacina protege contra os diversos subtipos do vírus da H1N1 e, na Cassems, pode ser tomada a partir dos três anos de idade. É importante saber que os subtipos do vírus podem variar de um ano para o outro. Devido a essa mutação do vírus, a composição e a produção da vacina também mudam a cada ano. Por essa razão, é necessário se vacinar anualmente contra a influenza. Os principais sintomas da gripe são: febre alta e calafrios, dor de garganta, tosse e dor de cabeça, nariz entupido e dores no corpo.





Para a diretora de Assistência à Saúde da Cassems, Maria Auxiliadora Budib, a vacinação anual é necessária, pois a substância tem sua composição alterada anualmente, devido aos novos vírus que entram em circulação, e os laboratórios atendem aos pedidos apenas no início de cada ano. “Trabalhamos conforme a solicitação e quem não reservar dificilmente será vacinado, pois não há estoques desses produtos. Os nossos beneficiários são, em sua maioria, servidores públicos que circulam em ambientes de trabalho com muitas pessoas e são expostos aos vírus da gripe. Com a vacinação, teremos a saúde preservada, sem intercorrências clínicas e, assim, diminuímos a taxa de morbimortalidade”.





Neste ano, com a pandemia da Covid-19, tomar a vacina se torna ainda mais crucial, para evitar infecções cruzadas, conforme explica a diretora de Assistência à Saúde da Cassems. “Para resguardar a população de patologias que causem impacto no sistema imunológico, a vacinação é essencial para blindar o organismo contra agentes infecciosos. Em tempos de uma crise pandêmica, como ocorre atualmente com o coronavírus, uma campanha como a de prevenção contra a gripe não só diminui a incidência de casos de Influenza, como também facilita no diagnóstico preciso para a Covid”.





ASSECOM