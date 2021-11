Casal de adolescentes é assassinado com 9 tiros durante jantar em MS

Suspeito é o próprio dono da residência e vítimas foram encontradas no quarto e fundos

Casal de adolescentes - ele de 17 anos e ela de 16 - foram mortos a tiros de pistola 9mm na madrugada deste domingo (7) em Rio Brilhante, cidade a 158 quilômetros da Capital. Os dois participavam de um jantar e o suspeito seria o proprietário do imóvel.





Conforme apurado pelo Rio Brilhante em Tempo Real, o crime ocorreu por volta da 00h12 deste domingo, no Bairro João Zardo. Levantamento feitos pela Polícia Civil e pela Perícia no local apontam que o garoto foi morto nos fundos da residência, com quatro disparos, que atingiram olho, queixo, peito e abdômen.





Já a garota, encontrada em um dos quartos, foi executada com cinco tiros na cabeça, mãos e peito. Segundo a polícia, várias pessoas participavam do jantar quando, em determinado momento, o suspeito efetuou os disparos contra as vítimas.





O casal era morador do mesmo bairro e o motivo do duplo homicídio ainda segue em investigação. Câmeras de segurança próximas mostram movimentação de pessoas e um veículo em frente à casa logo após o crime.





Os corpos foram encaminhados ao IML (Instituto Médico Legal) de Dourados, e ao todo 12 cápsulas de calibre 9mm foram recolhidas no local, além de munições intactas.





