CAPITAL| Prefeitura abre processo seletivo com 356 vagas e salário de R$ 1,4 mil; saiba como concorrer

Oportunidades são para agente patrimonial e exigem apenas experiência comprovada na função

Profissionais irão atuar em diversos setores da prefeitura de Campo Grande

A prefeitura de Campo Grande publicou, no Diogrande (Diário Oficial) desta sexta-feira (05), edital de processo seletivo com 356 vagas para agente de patrimônio com salário de R$ 1,4 mil.





Para a vaga, é necessário ser alfabetizado e a única exigência é possuir experiência profissional específica na função. A carga de trabalho é 40 horas semanais ou 12 de 36 horas.





As inscrições serão abertas a partir do dia 8 de novembro e podem ser feitas até o dia 12 de novembro, pelo site www.campogrande.ms.gov.br/seges/processoseletivo





O edital prevê, ainda, reserva de 5% do total de vagas para candidatos com deficiência.





Os convocados irão atuar na prefeitura de Campo Grande por 1 ano, podendo ter contrato renovado por mais um ano.





Todas as informações podem ser conferidas no edital, a partir da página 27 do Diogrande, neste link









Por: Gabriel Maymone