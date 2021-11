CAPITAL| Pessoas com 50 anos poderão tomar 3ª dose contra a Covid nesta quinta-feira (18)

Para receber a dose de reforço, é necessário ter tomado a 2º até o dia 18 de julho

Pessoas de 50 anos ou mais poderão receber a dose de reforço contra a Covid-19, em Campo Grande, nesta quinta-feira (18).





Neste caso é preciso ter tomado a segunda dose até o dia 18 de julho.





Além disso, também recebem a terceira dose, trabalhadores da saúde com 18 anos ou mais, que tenham tomado a dose anterior no dia 18 de julho.





Já para as pessoas com imunossupressão com 18 anos ou mais, é necessário que tenham tomado a segunda dose, no mínimo, há 28 dias.





A segunda dose será aplicada em pessoas que tomaram a primeira dose da AstraZeneca até 18 de setembro; Pfizer até 29 de outubro e Coronavac até 28 de outubro.





A primeira dose está disponível para todas as pessoas com 12 anos ou mais.





Cadastro





As pessoas que ainda não se imunizaram devem fazer o cadastro no sistema de agendamento prévio, por meio do link http://vacina.campogrande.ms.gov.br/, clicando em 'primeiro acesso'.





O cadastro não é um agendamento, somente auxilia o processo de vacinação para evitar aglomerações.





Desconto com a UBER





A Prefeitura de Campo Grande e a Uber fecharam parceria de R$ 100 mil em descontos para viagens na Capital. Os códigos promocionais serão distribuídos com objetivo exclusivo de facilitar o deslocamento até os postos de vacinação contra Covid-19.





Os códigos promocionais garantirão viagens gratuitas de ida e volta aos locais de vacinação, no valor máximo de R$ 25. O código precisa ser adicionado no aplicativo da Uber antes das viagens.





Veja como ativar o código de desconto:





1. Abra o aplicativo e selecione o menu (três linhas verticais no canto superior esquerdo);





2. Entrar no item “Wallet” ou “Pagamento” e rolar até a parte de baixo;





3. Em “Promoções”, selecionar a opção “Adicionar código promocional” (Não vai funcionar como “voucher”);





4. Digite o código VACINACG;





5. O código funcionará das 7h da manhã até as 18h.









SECOM