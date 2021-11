Campanha permite negociação de dívidas de energia elétrica em Campo Grande; veja como participar

Campanha “Estamos Quites” tem início na segunda-feira (29) e vai até 10 de dezembro. Moradores que estejam com inadimplência com a concessionária de energia poderão negociar dívida em postos de atendimento.

Tem início na segunda-feira (29) a campanha “Estamos Quites”, que oferece descontos e parcelamento na quitação de dívidas de energia elétrica, em Campo Grande. Desconto nos débitos podem chegar a 40% à vista ou com parcelamento de até 24 vezes no cartão de crédito.





A campanha vai até 10 de dezembro e conta com diversos pontos de negociação na capital.





Estamos Quites é uma parceria entre Defensoria Pública, Procon de Campo Grande, Associação Comercial de Campo Grande, concessionária de energia Energisa MS e Conselho de Consumidores da Áreas de Concessão da Energisa MS (Cocen).





Por meio da campanha, moradores que estejam inadimplentes com a conta de energia elétrica poderão procurar um dos postos de negociação para quitar a dívida. Entre as opções facilitadas estão descontos de até 40% à vista para quem estiver com mais de seis meses em atraso. Também haverá opção de parcelamento do valor em até 24 vezes no cartão de crédito, com entrada facilitada.





A presidente do Cocen, Rosimeire Costa, aponta que pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), de outubro de 2021, mostra que mais de 65% de famílias em Campo Grande estão endividadas. “E o Procon, entendendo que a energia elétrica é um bem essencial e que o consumidor é parte vulnerável, intermediou a formatação desta campanha junto da concessionária”, afirma Costa.





“É uma forma de aliviar o orçamento para o início do ano, quando muitas contas se acumulam”, explica a presidente do Concen.





A campanha tem início na segunda-feira (29) e segue até o dia 10 de dezembro. Confira a seguir os horários e locais de atendimento para negociação.

ACICG – Associação Comercial e Industrial – R. 15 de Novembro, 390 - Segunda a sexta – 08h às 17h Procon Municipal - Av. Afonso Pena, 3128 - Segunda a sexta – 08h às 17h CRAS Canguru - R. dos Topógrafos, 1175 - Segunda a sexta – 08h às 17h Defensoria de Mato Grosso do Sul – unidade centro - R. Antônio Maria Coelho, 1668 – 08h às 17h Agências Energisa - Segunda a sexta – 08h às 16h Fácil Aero Rancho. Av Marechal Deodoro, 2603 – Segunda a sexta – 08h às 16h Fácil Bosque dos Ipês. Av Consul Assaf Trad, 4796 - Segunda a sexta – 10h às 12h e das 13h às 19h Fácil Coronel Antonino – Rua Santo Angelo, 51 - Segunda a sexta – 08h às 16h Fácil Guaicurus – Av. Gury Marques, 5111 - Segunda a sexta – 08h às 16h

Para mais informações, o consumidor pode entrar em contato por meio da Central de Atendimento 156, opção 2.









