BONITO| Estadual de Beach Tennis movimentou a cidade no fim de semana

Foram dois dias de disputa, 110 jogos e mais de 120 inscrições para a 2ª etapa do Circuito Sul-mato-grossense de Beach tennis, realizada no município de Bonito, a 300 km da capital.

Em disputa dez categorias nos níveis iniciante, intermediário e avançado em simples e duplas femininas, masculinas e mistas.

Entre os iniciantes, vitória das campo-grandenses Ene Albuquerque e Jessica Lima na dupla feminina, Acássio Calixto e Romualdo Galeano de Caracol na dupla masculina e Márcia Rodrigues e Romualdo Galeano, também de Caracol na mista.

Pela sub 14, Henrique Ueda e Rafael Constantino, de Bonito, faturaram o título. Entre os intermediários, Analice Abr

eu e Stéphane Tarachuck da capital subiram ao local mais alto do pódio na dupla feminina, Sidi Oliveira e Wanderley Viana de Bonito na duplas masculina e Daniel Silva e Janine Moulin de Jardim na dupla mista.





Na categoria simples principal, Daily Sanches de Bonito e Jailson Paz de Campo Grande foram os campeões com Marcos Viana e Kawany Angelo faturando a dupla mista.





Participam atletas de Campo Grande, Bela Vista, Bonito, Caracol, Dourados, Jardim e do páis vizinho, Bolivia, como o atleta Arno Cesconetto de 15 anos. Vindo do tênis, ele se apaixonou pela modalidade e disputou o seu primeiro torneio. “Comecei jogando com meus primos, estou achando o beach tennis bem parecido com vôlei de areia, e como jogo tênis, me ajuda muito, já sei como pegar a raquete, bater na bolinha” revela Arno.





De acordo com o professor de beach tennis Marcos Viana, a modalidade esta crescendo bastante no município. “O beach tennis esta crescendo bastante por aqui e logo logo teremos mais atletas competindo e também com nível de jogos alcançando os das grandes cidades” conta o professor.





Para o secretário de esportes de Bonito, Marcelo Santos, o município vai manter a etapa do estadual em 2022. “Mais um grande evento esportivo e mais uma vez o beach tennis mostrando força. Fico feliz de ver atletas de vários municípios do estado aqui na Arena Viana, um grande evento” explica Marcelo.