BATAGUASSU| Reunião do Conselho Municipal de Administração e Transparência Pública sugere mudanças no comando de Secretarias Municipais

A primeira reunião entre os membros do Conselho Municipal de Administração e Transparência Pública desenvolvida ontem, dia 8 de novembro, no Paço Municipal, em Bataguassu, apresentou na pauta de reivindicações a sugestão de mudanças no comando de Secretarias Municipais.





A primeira troca delas já concretizada foi a substituição de Juliana Infante do comando da Secretaria Municipal de Saúde, que passou a ser ocupada pela servidora pública concursada Aline Abott, que atuava como chefe da unidade de saúde "Emiko Resende" localizada no Distrito de Nova Porto XV.





A nomeação da nova secretária foi publicada na edição de hoje (09/11) do Diário Oficial.





O prefeito de Bataguassu, Akira Otsubo (MDB) destacou que a mudança visa qualificar os atendimentos voltados à população bataguassuense.





Akira agradeceu a ex-secretária Juliana pelo empenho e dedicação desempenhados nos últimos meses à frente da pasta e desejou boa sorte e sucesso a nova secretária Aline.

Além da Saúde, o Conselho Municipal também deliberou sobre mudanças na Secretaria Municipal de Infraestrutura.





CONSELHO





Criado através do Decreto nº 824/2021, de 3 de novembro de 2021, o Conselho Municipal de Administração e Transparência Pública do município de Bataguassu é composto por representantes da sociedade civil, vereadores e membros do Poder Executivo.





O objetivo é zelar pelo cumprimento dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência na administração pública direta e indireta, visando assessorar o prefeito nas demandas da gestão pública.





“Estamos unidos, sem divisão de grupos políticos, com o mesmo objetivo, o mesmo interesse, que é unir forças para o progresso de Bataguassu. Essa ação, com o apoio unânime da Câmara de Vereadores, tem como objetivo oferecer benefícios para nossa população. Temos certeza que essa união vai trazer resultados positivos para a cidade", reforça Akira.









ASSECOM