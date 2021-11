BATAGUASSU| Carreta do Hospital do Amor de Barretos oferece mamografias e exames preventivos gratuitos no Município

A Carreta do Hospital do Amor de Barretos está em Bataguassu oferecendo exames preventivos em prevenção ao câncer desde segunda-feira, dia 22 de novembro. A ação é da Prefeitura de Bataguassu, através da Secretaria Municipal de Saúde com apoio da Loja Maçônica Cavaleiros do Sul II.





De acordo com a secretária municipal de Saúde, Aline Abbott, estão sendo oferecidas 240 mamografias (total de 48 exames por dia) além de 270 exames citopatológicos de colo uterino (54 exames preventivos por dia).





Aline explica que as mamografias já haviam sido agendadas anteriormente diante da demanda da Central de Regulação atendendo mulheres com faixa etária de 40 a 69 anos. Os exames preventivos, por sua vez, ainda possuem vagas abertas. “As mulheres com idade de 25 a 64 anos que ainda não realizarem os seus exames preventivos este ano podem comparecer na Carreta e realizar o seu agendamento”, informa secretária.





Aline salienta que como os exames são de rastreamento, caso haja alguma alteração, a paciente será encaminhada ao Hospital do Amor para a sequência dos atendimentos.





O prefeito de Bataguassu, Akira Otsubo (MDB) esteve acompanhando os atendimentos. “Essa ação é de extrema importância principalmente por se tratar de uma ação preventiva que visa o diagnóstico precoce de doenças”, frisou Akira.





AGENDAMENTOS





A Carreta do Hospital do Amor de Barretos está instalada próximo a Santa Casa local. Para agendamento, é só se dirigir ao local com os documentos pessoais. Os atendimentos acontecem das 8 às 11 horas (horário de Brasília) e das 14 às 17 horas (horário de Brasília) e prosseguem até amanhã, dia 25 de novembro, no período da manhã.





Três profissionais do Hospital do Câncer além da equipe da saúde municipal estão auxiliando o trabalho da Carreta do Hospital do Amor de Barretos.





A Prefeitura de Bataguassu contribuiu com a cessão do espaço, estrutura física e busca ativa através do agendamento das pacientes que participam da ação.





