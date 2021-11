BATAGUASSU| Através da articulação de Akira, produtores de leite participam de reunião com autoridades do Estado

Discussão sobre baixo preço da comercialização do produto

Através da articulação do prefeito de Bataguassu, Akira Otsubo (MDB) diante do pedido dos produtores de leite do município e região que buscam apoio para que haja uma solução para a venda justa de seus produtos in natura, representantes da categoria estiveram reunidos ontem, dia 22 de novembro, com o presidente da Assembleia Legislativa, Paulo Corrêa (PSDB) e com o secretário de Estado de Infraestrutura, Eduardo Riedel.





O encontro realizado na Câmara de Vereadores de Bataguassu contou ainda com a presença do deputado estadual Amarildo Cruz (PT); do secretário - adjunto de Infraestrutura, Pedro Arlei Caravina; do prefeito de Nova Andradina, Gilberto Garcia além de vereadores, secretários municipais e lideranças da região.





Entre as reivindicações, os produtores pedem a reativação do Conseleite para nortear o preço cobrado pelo leite em todo Estado. Um requerimento e um abaixo assinado foram protocolados ao Governo do Estado representado por Riedel na ocasião apresentando as solicitações dos produtores rurais.

Durante o ato, Akira agradeceu a presença das autoridades estaduais por terem ouvido as demandas dos produtores. “O objetivo é auxiliar os produtores de leite, conhecer os seus anseios e as suas necessidades. Agradeço a presença de todas as autoridades que estão buscando juntas resolver essa situação”, destacou o prefeito.





O presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Paulo Corrêa (PSDB) salientou que o leite é um programa social do Governo do Estado que não pode ser encarado apenas como um programa de produ ção. “O leite gera emprego, fixa o homem no campo, gera renda. Queremos que todos os produtores tenham dignidade de vender e que as empresas possam adquirir o produto com um preço mínimo. Vamos colocar uma política leiteira no Estado que valorize o produto que estamos vendendo. Contem com a Assembleia Legislativa para a parte legal dessa pauta”, comentou o deputado.

O secretário de Estado de Infraestrutura, Eduardo Riedel, frisou a importância da base leiteira se organizar e buscar solução para a venda do leite com um preço justo. “Sabemos que a cadeia produtiva tem sofrido bastante e o Governo do Estado do Mato Grosso do Sul também está tomando as devidas medidas para garantir a competitividade do setor”.

Riedel disse que irá solicitar uma agenda com o secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico, Jaime Verruch juntamente com a Assembleia Legislativa para que seja reestruturado e reabilitado o Conseleite no Estado. “Vamos ter um instrumento de mercado que vai trazer justiça para a cadeia produtiva do leite, que já sofre há mais de seis meses com essa situação. O preço de referência vai diminuir esse prejuízo”, pontuou.

O secretário de Estado de Infraestrutura frisou ainda que o Governo do Estado irá convocar também as entidades privadas para participar do projeto, mas que independente disso o Governo vai entrar “no jogo” para reestabelecer o preço de referência do leite em Mato Grosso do Sul”.

















ASSECOM