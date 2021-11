Após ser intimado pela PF, Olavo de Carvalho saiu do Brasil pelo Paraguai para voltar aos EUA

Ele deveria prestar esclarecimentos em inquérito que apura milícia digital

Após ser intimado pela Polícia Federal, o guru bolsonarista Olavo de Carvalho saiu do Brasil sem passar pela imigração e foi para o Paraguai, de onde pegou voo para os Estados Unidos. Ele mora nos EUA, mas estava no Brasil para tratamento de saúde.





As informações são de que ele foi internado no Incor (Instituto do Coração), em São Paulo. Ao tomar conhecimento de que ele estava no país, a PF o intimou para que prestasse esclarecimentos em um inquérito que apura a existência de uma milícia digital.





A intimação foi recebida no dia 9 de novembro. No entanto, segundo divulgado pelo Jornal Metrópoles, logo em seguida ele deixou o hospital sem avisar ninguém e, de carro, seguiu até Foz do Iguaçu (PR), onde atravessou a fronteira e entrou no Paraguai.





Lá, na Capital Assunção, embarcou em voo até os Estados Unidos. No dia 16, ele postou um vídeo pelo qual explica aos seguidores que saiu do Brasil à francesa, mas não detalha como foi a operação. Ele disse apenas que viajou em voo repentino.





Ele teria adotado tal estratégia como forma de evitar que a PF tentasse, de alguma forma, garantir que ele não deixasse o país. No entanto, a intimação encaminhada não o proíbe de sair do Brasil. O guru bolsonarista estava acompanhado da esposa.





Fonte: Midiamax