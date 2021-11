AMPLA VISÃO| MDB: enfraquecido e encurralado no Estado

FRAGMENTADO: Em 2020 o MDB caiu de 1144 para 784 prefeituras, mas lidera esse ranking, seguido pelo PP com 685 cidades; PSDB com 520 municípios e PT com 183. Em 2018 caiu de 18 para 11 senadores. Na Câmara foi quem mais perdeu: dos 66 deputados em 2014 caiu para 34 em 2018. Também perdeu deputados estaduais; de 118 para 93 e elegeu só 3 governadores (Alagoas, D. Federal e Pará).





‘TITANIC’: Olho no retrovisor e confiro os desastres de Ulysses Guimarães em 1989 e Orestes Quércia em 1994, quando o MDB obteve pouco mais de 4% dos votos. Vale citar o vexame em 2018 de Henrique Meirelles, em 7º lugar com 1,2% dos votos após o MDB ter ficado 24 anos sem candidato à presidente. A chegada de Michel Temer ao Governo se deu em circunstâncias atípicas.





CORRUPÇÃO: Sempre digo que os efeitos da opinião pública são maiores do que as sentenças judiciais. O MDB saiu desgastado da ‘Lava Jato’. Vários figurões presos e em situações vexatórias. Os casos do ex-governador Sérgio Cabral (RJ) e do ex-presidente Michel Temer ilustram o quadro vergonhoso que provocou o troco do eleitor nas urnas de todo o país.





SINAIS: As suspeitas de corrupção também desgastaram o MDB local. Envelhecido, encolheu e tem dificuldades de fazer alianças. Piorou com a anunciada ida do deputado Eduardo Rocha para o Governo, respingando na senadora Simone Tebet (MDB) sem espaço no cenário local. A saída dela seria tentar a Câmara Federal por outra agremiação partidária?





LEMBRETE: Eleito ao Senado em 1998 ao derrotar o advogado Carmelino Resende, Juvêncio Cézar da Fonseca voltou a disputar uma eleição. Em 2006 concorreu a Assembleia Legislativa e de nada valeu a exposição nacional no Senado. Por ter ficado distante das bases eleitorais foi derrotado, obtendo pouco mais de 8 mil votos. Portanto, nem sempre os holofotes em Brasília garantem a vitória.





ESQUISITO? É a política, a arte de reverter situações incoerentes, contrariando o bom senso e conceitos das relações humanas. Como disse o governador Reinaldo Azambuja (PSDB); o deputado Eduardo Rocha “sempre foi companheiro de primeira hora”. Aliás, jamais os deputados do MDB criticaram o Governo. Viciados no poder, os emedebistas ficaram alérgicos a oposição.





DEPUTADOS & AÇÕES: Paulo Corrêa:(PSDB): Homenageado na FIEMS com o ‘Gran Colar’ da Ordem do Mérito Industrial pela atuação em prol do setor; apoia a construção da estrada Leilão Novo Horizonte ao Porto Rolon no Pantanal. José Teixeira (DEM): pede redução da alíquota de importação de sucos naturais comercializados no MS. Lucas de Lima (Sol): seu projeto pede atenção às pessoas com distúrbio por criar animais em excessos nos locais inadequados, sem cuidados veterinários, com risco de doenças inclusive à comunidade. É o transtorno de acumulação. Lídio Lopes (Patri): faz projeções positivas do Congresso da Unale no comércio local; é seu projeto permitindo a comunicação por videoconferência entre pacientes hospitalizados e seus parentes. José C. Barbosa (DEM): homenageou o pescador Amaro Figueira com o batismo de ponte no rio Dourados com seu nome em Porto Vilma; dissertou e elogiou as ações do Governo Estadual em Dourados; apoia o aproveitamento dos candidatos remanescentes do concurso da Agepen.





O TABULEIRO: Os protagonistas atuais das eleições 2022 são: o governador Reinaldo Azambuja (PSDB), o prefeito Marquinhos Trad (PSD), o ex-governador André Puccinelli (MDB), o Secretário Eduardo Riedel (PSDB), o senador Nelsinho Trad (PSD), o ex-governador Zeca do PT e a deputada Rose Modesto (PSDB).





MUDANÇAS: Como sempre, as decisões políticas de Brasília vão refletir no quadro estadual e com a janela partidária os protagonistas devem se acomodar segundo suas conveniências. Difícil prever as mudanças, mas a tendência é que a ministra Tereza Cristina, hoje no DEM, fique junto com Riedel e aliada ao Governo Estadual e ao Presidente Bolsonaro.





DOURADOS: Desde a criação do nosso Estado ela tem sido a menina dos olhos dos candidatos a Governador fornecendo companheiros de chapa. Como Murilo Zauith foi vice governador de Puccinelli de 2007 a 2010 e agora repete o mandato, outros nomes douradenses deverão ser analisados e requisitados para a missão. Mas quem? Boa pergunta.





PARLAMENTARES EM AÇÃO: Evander Vendramini (PP): Diário Oficial materializou a lei de seu projeto proibindo a oferta e celebração por telefone contratos e empréstimos consignados aos aposentados e pensionatos. De grande alcance social. Antônio Vaz (REP): Sancionada sua lei ‘Março Roxo’ de conscientização da epilepsia: é lei seu projeto igualando as premiações em eventos esportivos e paraesportivos para evitar discriminação entre homens e mulheres. Capitão Contar (PSL): Em tramite seu projeto incluindo no Calendário Oficial de Eventos a Festa de N. Senhora do Carmo no Distrito de Forte Coimbra; pede ajudantes de caixa nos supermercados para atender pessoas especiais. Gerson Claro (PP): Registrou voto de louvor a José Vitor Leme Batista, de Ribas do Rio Pardo, pela conquista do bicampeonato mundial de montaria em touros nos ‘States’; a favor do decreto de calamidade pública de Sidrolândia devido ao vendaval.





SINUCA DE BICO: Qual a solução para viabilizar a Unidade de Fertilizantes (UFN3) em Três Lagoas? Sem comprador vira sucata. Se a Bolívia reduzir a produção de gás (por falta de investimento$ em novos poços) ela não funcionará. O que era viável ontem, hoje não é mais. Refém da economia boliviana? A Petrobras ficou sozinha com esse mico na mão. Prejuízos de bilhões de reais.





SÉRGIO MORO: “...proponho, desde o início, a eliminação de 2 privilégios da classe dirigente. O fim do foro privilegiado que trata o político ou a autoridade como alguém superior ao cidadão comum, e o fim da reeleição para cargos no poder executivo. O foro privilegiado tem blindado políticos e autoridades de suas responsabilidades. Não precisamos dele...(-)” ( discurso na filiação ao Podemos).





REPERCUTE: A Polícia virou caso de polícia? Pelo sim, pelo não espera-se a mão forte da Promotoria de Justiça para apurar a suspeita de conivência do órgão com o jogo do bicho. O caso deve ganhar novos capítulos após o afastamento do Delegado geral da Polícia Civil – Adriano Garcia Geraldo. Pode dar zebra nesta história malandra.





AÇÕES PARLAMENTARES: Neno Razuk (PTB); pede ao Ministério da Saúde a distribuição de coleiras caninas contra Leishmaniose no MS; seu projeto assegura presença de cuidadores nas escolas para alunos com deficiência; pede maquinário agrícola para Paranhos. Amarildo Cruz (PT): Elogiou decisão judicial das cotas étnico-raciais de negros e indígenas em concurso de professores; pediu republicação de edital pela SED; tem projeto assegurando cotas nos concursos estaduais, inclusive cargos temporários. Marçal Filho (PSDB): Hospital do Amor (Dourados) beneficiado com sua emenda liberada para adquirir 2 veículos e equipamentos; destaca a revitalização da Av. Cel. Ponciano em Dourados; presidiu evento no dia 10 homenageando radialistas com a Comenda Antônio Tonani. Mara Caseiro (PSDB): Sua proposta cria o ‘Dia do Síndico’ a ser comemorado em 30 de novembro; pede Posto de Saúde para a Aldeia Cerrito, em Eldorado; melhora na rede energética de Caracol. Pedro Kemp (PT): Defende projeto contra a disseminação de doenças falsas no Estado e elegendo 24 de março como data comemorativa do ‘Dia da Verdade’.





ASSUSTADOR: Após estrear na tribuna da Câmara dos Comuns William Churchill pediu a opinião a um veterano da casa que avaliou: “Meu jovem, você cometeu um grande erro. Foi demasiado brilhante no primeiro discurso. Isso é imperdoável. Devia ter iniciado mais na sombra, gaguejado um pouco. Com a inteligência que demonstrou, deve ter conquistado, no mínimo, uns 30 inimigos. O talento assusta”.





‘BAM BAM BAM’: Ao vencer o gal. alemão Rommel (A Raposa do Deserto) na África, o gal. Montgomery acabou guindado ao status invejável de estrela. Num evento em sua homenagem ele discursou: “Não fumo, não bebo, não prevarico e sou herói”. Churchill ouviu, entendeu o recado do general e deu troco ao seu estilo: “Eu fumo, bebo, prevarico e sou chefe dele”.





NA LATA! Aparteado num discurso por uma deputada da oposição em alto e bom tom: “Sr. Ministro, se Vossa Excelência fosse o meu marido, eu colocava veneno em seu chá”. Calmo, Churchill tirou os óculos e disparou: “Nancy, se eu fosse o seu marido, eu tomaria esse chá com prazer”! Outra vez, chamado de bêbado pela deputada ele espancou: “eu pelo menos acordarei sóbrio. Você continuará feia”.





O DEMOCRATA: Como entender o povo? Final da 2ª. Guerra, faltava só a rendição do Japão. Churchill herói não livrou o seu Partido Conservador da derrota para o Partido Trabalhador. Questionado, respondeu: “Eles têm o direito perfeito de nos expulsar. Isso é democracia. É por isso que estamos lutando”. Ele aceitou o revés do jogo democrático.





PRIVILEGIADO: Churchill viveu 90 anos, apreciador de charutos e conhaque, amigo de Chaplin. Lutou no Sudão, África do Sul, Índia, Cuba e nas duas Guerras Mundiais. Seu encontro com Hitler não ocorreu; o alemão alegou que não tinha se barbeado. Nunca foi rico, mas com o dinheiro de seu livro premiado com o ‘Nobel de Literatura’ deu para comprar cavalos de corrida.