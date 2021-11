ALCINÓPOLIS| Prefeito Dalmy Crisóstomo da Silva participa de evento “Norte Forte MS” em Coxim

Na manhã de domingo (07/11) O Prefeito Dalmy Crisóstomo da Silva, acompanhado do vice-prefeito Valter Roniz, presidente da Câmara Municipal, Isabel do Zezinho, 1º secretário Helder Carneiro, 2º secretário Ângelo do Nicola, vereador Evaldo Furtado, vereadoras Paula do Edivaldinho e Onilza Matias, Secretária de Desenvolvimento Bruna Barbosa e empresário Edilson Cotonette, participaram de um grande evento, na cidade de Coxim. O evento organizado pelo Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Sustentável da Bacia Hidrográfica do Rio Taquari (COINTA).





Juntamente com SEBRAE-MS, foi apresentado pelo programa Norte Forte MS o plano de desenvolvimento da região Norte, elaborado por um grupo de líderes dos municípios da região, que possuí dois eixos: o agronegócio e o turismo. Foram estabelecidas metas para o desenvolvimento da região Norte até 2030. O evento teve a participação do Secretário de Infraestrutura de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, e da nossa Ministra da Agricultura Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, que ministraram palestras e abrilhantaram o evento.





Na oportunidade, foi protocolado com a equipe da Ministra um ofício solicitando a substituição de três pontes de madeiras, em nosso município, por pontes de concreto, sendo uma no córrego Bom Sucesso e outra no córrego Urutal, ambas na Estrada Municipal que dá acesso da nossa Unidade de Conservação Templo dos Pilares à MS 217, levando até a divisa com Mato Grosso. A outra é na região da Agricultura, sobre o córrego Engano, na divisa do município de Alcinópolis com Costa Rica.





Tereza Cristina disse que irá fazer uma parceria com o Governo do Estado, através da SEINFRA, Secretaria de Infraestrutura, para a realização das obras.