Ventania derruba fiação e 49 bois e dois cavalos morrem eletrocutados

Os animais estavam ao lado da cerca, na fazenda Ilha Grande

Animais morreram na tarde de sábado, durante temporal em Eldorado

Cinquenta e um animais morreram em fazenda, na tarde de ontem (dia 23), durante o temporal que atingiu Eldorado, a 447 km de Campo Grande. Os 49 bois e dois cavalos são da fazenda Ilha Grande.





De acordo com produtor rural Antônio Vicente dos Santos Lacerda, conhecido como Turuna, a mortandade foi provocada pela queda da fiação elétrica na cerca. Os animais que estavam perto foram eletrocutados. “A rede de energia elétrica caiu na cerca e os animais que estavam beirando levaram choque. Estava chovendo”, conta.





Turuna ainda faz levantamento do prejuízo. “Por enquanto, ainda não sei o valor. Trouxe o veterinário aqui para fazer o laudo. E amanhã, terá a vistoria”, diz Antônio, proprietário há mais de dez anos da fazenda Ilha Grande.





O temporal passou forte por Eldorado, com destelhamento de casas. Parte do município permanece sem energia elétrica desde a tarde de ontem. Sete torres de transmissão foram derrubadas pelo forte temporal na região Sul do Estado.