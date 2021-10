TRÊS LAGOAS| Assistência Social dá início ao Programa Famílias Fortes no Município

A Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) deu início, na última segunda-feira (18), ao Programa “Família Fortes”, em Três Lagoas.





Criado pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, o programa promove encontros semanais para famílias com filhos entre 10 e 14 anos que visa o bem-estar dos membros da família, a partir do fortalecimento de vínculos familiares e do desenvolvimento de habilidades sociais.





Com a parceria da Universidade Federal de Mato Grosso de Sul (UFMS), o “Famílias Fortes” tem também como objetivos, ensinar pais e filhos a desenvolverem maneiras eficazes de relacionamentos e comunicação; mostrar a importância de apoiar seus filhos; ajudá-los a disciplinar e orientar os adolescentes de forma eficaz e na compreensão dos valores familiares.





A Secretária Municipal de Assistência Social Vera Helena Arsioli Pinho destaca que o programa é uma excelente ferramenta para os atendimentos, porque gera um impacto social enorme nas famílias atendidas.





“Com as atividades poderemos prevenir problemas ou situações futuras que prejudiquem os grupos famílias, como dependência química, violência doméstica, dentre outros”, ressalta Vera.





Esse programa está iniciando com famílias referenciadas ao CRAS Vila Piloto atendidas no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos “Patrulha Florestinha”. Cada ciclo de 7 encontros tem duração aproximada de 2 meses, pois é realizado um encontro por semana para cada grupo de famílias.





Os encontros serão todas segundas e terças-feiras, das 18h às 20h, com a participação de 30 famílias e 40 jovens. No total serão 07 encontros, finalizando no dia 14 de dezembro.

