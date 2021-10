Transexual é assassinada a facadas por suposto namorado em MS

O rapaz fugiu após mandar mensagem para a mãe da vítima dizendo “adeus, luto”

Stéfany Ferreira de Oliveira, de 38 anos, foi assassinada a facadas e o corpo encontrado em casa, na manhã desta sexta-feira (15), em Cassilândia, a 437 quilômetros de Campo Grande. A suspeita é que a transexual tenha sido morta pelo namorado, que fugiu após mandar mensagem para a mãe da vítima dizendo “adeus, luto”.





Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada e, ao chegar no local, encontraram o corpo de Stéfany no quarto, esfaqueado. Ela tinha sinais de defesa nas mãos e nos braços e a faca, supostamente usada no crime, estava debaixo da cama, próxima ao corpo.





Ainda segundo o registro policial, a mãe de Stéfany recebeu uma mensagem do namorado da filha, escrito “adeus, luto”. Além disso, relatou que as chaves da casa e a moto da vítima estavam na rodoviária e ele estava indo embora para Cuiabá (MT). O pai de Stéfany foi quem buscou as chaves da casa e encontrou o corpo.





Testemunhas relataram que o namorado, suspeito do crime, foi visto comprando passagem e embarcando para o Mato Grosso na quinta-feira (14), por volta das 16h. A Polícia Militar de Cuiabá foi acionada para ficar em alerta ao desembarque do suspeito na cidade. A Polícia Civil segue a investigação.





Fonte: Midiamax

Por: Mariane Chianezi