Tempo seguirá instável no final de semana em Mato Grosso do Sul

Uma forte área de instabilidade se desenvolveu sobre o Paraguai e avançou sobre os estados do Sul do Brasil e sobre Mato Grosso do Sul. Nuvens muito carregadas provocaram e podem ainda provocar chuva forte com rajadas de vento que superaram os 80 km/h no Estado.





De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), em Aral Moreira as rajadas de vento ocorridas ontem (14) atingiram 80,28 km/h. Já em Campo Grande e Itaporã as rajadas chegaram a 73,44 km/h.





A tendência, segundo o Cemtec, é que o tempo continue instável nesta sexta-feira (15) e no sábado (16), com chance de chuvas com tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento entre 50-90 Km/h e eventual queda de granizo.





Essas instabilidades ocorrem devido a passagem de cavados, aliado ao avanço de uma frente fria oceânica e ao transporte de umidade nas regiões sudoeste, centro-norte, leste e sul da região pantaneira. Na região oeste podem ocorrer pancadas de chuva isoladas.





Para o domingo (17) a tendência é de tempo firme com variação de nebulosidade para as regiões sudoeste e pantaneira. As demais áreas seguem com probabilidade de pancadas de chuvas e tempestades isoladas.





As temperaturas devem ficar agradáveis ao longo do final de semana com máximas em torno dos 30°C.





Confira no mapa elaborado pelo Cemtec as condições de tempo e temperatura estimados para esta sexta-feira.













Por: Mireli Obando