Tempo firme marca a quarta-feira em Mato Grosso do Sul

Nesta quarta-feira (13) o ar quente e úmido ainda predomina sobre a maior parte do Centro-Oeste do Brasil, mas o risco para temporais já diminui, segundo previsão do Climatempo.





Com poucas nuvens o dia em Mato Grosso do Sul será marcado por predomínio de sol e calor. Não há probabilidade de chuva.





As temperaturas no Estado podem registrar mínima de 18°C e máxima de 35°C. Os níveis de umidade relativa do ar podem variar entre 30% e 80% ao longo do dia.

Confira abaixo as temperaturas estimadas pelo Climatempo para a Capital e alguns municípios do interior do Estado nesta quarta-feira.

Aquidauana, Porto Murtinho e Bonito têm máximas previstas de 38ºC nesta quarta-feira. A temperatura pode chegar aos 35ºC Ponta Porã, na região sul do Estado.

A máxima pode chegar aos 35ºC nesta quarta em Três Lagoas e aos 38ºC no município de Água Clara.

Campo Grande: 22°C a 33°C Corumbá: 26°C a 37°C Coxim: 23°C a 35°C

Dourados: 22°C a 32°C

Três Lagoas: 21°C a 35°C





Por: Mireli Obando