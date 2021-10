Tempo continua fechado com chance de mais chuva para grande parte do Estado

Áreas de instabilidade se formam sobre muitos estados brasileiros por causa da maior disponibilidade de umidade e de calor e a circulação de ventos em vários níveis da atmosfera, provocando chuvas fortes.





Em Mato Grosso do Sul o sábado (16) ainda será marcado por essas instabilidades, exceto no extremo oeste. No restante do Estado ainda há chance de chuva com tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento entre 50-90 Km/h, segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima.





O dia promete temperaturas mais agradáveis especialmente na região sul, sudoeste e parte da região pantaneira onde as mínimas podem ficar em torno de 15°C. A tarde as máximas não devem passar dos 30°C.





Por: Mireli Obando