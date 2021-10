Tempestade de areia atingiu sete municípios de MS

Defesa Civil do Estado está monitorando e fazendo levantamentos dos estragos nos municípios

A tempestade de areia, chamada de 'haboob' atingiu ao menos sete municípios de Mato Grosso do Sul, na tarde desta sexta-feira (15). Acompanhada de vendaval e chuva, deixou um rastro de destruição pelas cidades.





A Defesa Civil do Estado de Mato Grosso do Sul está nas ruas fazendo levantamento dos estragos. O fenômeno deixou o céu vermelho e depois, fez o dia virar noite em Campo Grande, Miranda, Corumbá, Aquidauana, Dourados, Ponta Porã e Dois Irmãos do Buriti.





“Por determinação do governador Reinaldo Azambuja, a Defesa Civil Estadual está fazendo monitoramento junto aos municípios para levantar os danos provocados por essa tempestade de areia que atingiu o Estado nesta sexta-feira provocando diversos transtornos”, destacou o coordenador da Defesa Civil Estadual, tenente-coronel Fábio Catarinelli.





Segundo dados do Corpo de Bombeiros, 154 árvores haviam caído em Campo Grande. Além da Capital, os fortes ventos também provocaram queda de árvores e destelhamentos nos municípios de Porto Murtinho, Juti, Novo Horizonte do Sul, Aquidauana, Anastácio, São Gabriel do Oeste, Nova Andradina, Maracaju, Ribas do Rio Pardo, Três Lagoas e Corumbá.





A Defesa Civil do Estado emitiu alerta por volta das 11h via SMS. O aviso do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) segue até as 11h de sábado (15) em todo o Estado. A orientação é buscar abrigo durante vendaval. Não ficar em locais com muitas árvores ou placas de propaganda.





