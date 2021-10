Sexta-feira é de sol e altas temperaturas em todo MS, aponta meteorologia

Termômetros podem chegar aos 41ºC hoje no Estado

Sol e calor predominam nesta sexta-feira em todas as regiões de Mato Grosso do Sul, de acordo com a projeção do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). A virada no tempo , com possibilidades de chuva intensa, está prevista para a partir de sábado.

Campo Grande - Agora ©FRANCISCO BRITTO

Campo Grande amanheceu com céu de poucas nuvens. A nebulosidade deve aumentar durante a tarde. A temperatura não passa hoje dos 34ºC e a umidade relativa do ar pode chegar aos 30%.





Corumbá e Aquidauana têm as maiores máximas previstas para o Estado. Os termômetros podem chegar aos 41ºC hoje nestes locais. A temperatura deve atingir os 38ºC em Bonito e os 39ºC em Porto Murtinho.





O calor também predomina na região sul do Estado. Dourados tem máxima de 33ºC e Ponta Porã de 34ºC. Na região norte, Coxim pode chegar aos 39ºC. A sexta-feira de calor deve levar os termômetros para os 35ºC em Três Lagoas, município localizado na região leste do Estado, conforme o Inmet.





Confira no mapa elaborado pelo Cemtec, as condições de tempo e temperatura para esta sexta-feira:













Por Gabriel Neris