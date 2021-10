Semana começa com previsão de chuva para todo Estado

Inmet faz alerta de temporal em todos os municípios de Mato Grosso do Sul

A segunda-feira deve ser de chuva em todo Mato Grosso do Sul, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). Há alerta de temporal em todos os municípios, principalmente na faixa que vai da região leste ao sul do Estado, onde os ventos podem chegar aos 100 km por hora e pode ocorrer queda de granizo.

Campo Grande amanheceu com céu encoberto e temperatura de 24ºC. A previsão é de chuva isolada pela manhã. De acordo com o Inmet, o céu permanece fechado durante o dia. Os termômetros não passam dos 36ºC.





A chuva trouxe alívio para os moradores de Corumbá, onde o volume foi de 12,6 milímetros, segundo o meteorologista Natálio Abrão.





A chegada de uma frente fria freia a temperatura nos municípios da região sul. A máxima será de 26ºC em Ponta Porã, onde a neblina toma conta do município neste início de manhã, e 28ºC em Dourados. Em Porto Murtinho os termômetros não passam dos 29ºC.





Por outro lado, mesmo com chances de chuva, o calor segue forte no leste, norte e oeste do Estado. As temperaturas máximas previstas são de 37ºC em Três Lagoas, 38ºC em Corumbá e 39ºC em Coxim.

