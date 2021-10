Diferente dos demais Estados da região Centro-Oeste do Brasil onde as instabilidades devem ganhar força ao longo da semana, a previsão para Mato Grosso do Sul é de diminuição das chuvas em grande parte do Estado.





Conforme o Climatempo, na parte oeste e sul, o sol aparece entre nuvens e não há probabilidade de chuva. Para a Capital, a tendência é de tempo fechado, mas a previsão é de chuva fraca.





De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, entre segunda (18) e terça-feira (19) a atuação de uma frente fria, aliada ao transporte de umidade e a passagem de cavados, pode provocar pancadas de chuva e tempestades isoladas com rajadas de vento entre 30km/h a 60km/h e eventual queda de granizo nas regiões leste e centro-norte.





Para o restante do Estado são esperadas variação de nebulosidade com pancadas de chuvas bem isoladas. Entre quarta-feira (20) e quinta-feira (21) o tempo deve ficar firme com com variação de nebulosidade ao longo do dia.

Semana começa com alerta de chuva intensa em 42 municípios de MS

O Cemtec estima temperaturas de até 26°C para a região sudoeste, 31°C na região pantaneira, 27°C na região leste e 28°C para a Capital.





Nesta segunda-feira (18) as temperaturas ficam agradáveis ao longo do dia. Confira abaixo as temperaturas estimadas pelo Climatempo para a Capital e alguns municípios do Estado.





Campo Grande: 17°C a 23°C





Dourados: 16°C a 26°C





Três Lagoas: 20°C a 28°C





Coxim: 18°C a 25°C





Corumbá: 18°C a 28°C