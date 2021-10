Quinta-feira ensolarada e quente em Mato Grosso do Sul

Umidade relativa do ar pode chegar aos 10% durante o dia no Estado

Previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) para esta quinta-feira é de tempo firme, com sol e calor de até 41ºC em Mato Grosso do Sul. A umidade relativa do ar pode chegar aos 10%.





Em Campo Grande o dia será de céu com poucas nuvens pela manhã. A nebulosidade ganha força no período da tarde, mas não há previsão de chuva. A temperatura pode atingir os 34ºC.

Poucas nuvens no céu de Campo Grande neste início de manhã ©FRANCISCO BRITTO Os termômetros podem chegar nesta quinta-feira aos 41ºC em Corumbá e aos 40ºC em Aquidauana. O calor também aparece em Bonito , com máxima de 37ºC, e Porto Murtinho, onde a máxima é de 35ºC. Coxim tem máxima de 38ºC. Bonito





A temperatura pode chegar hoje aos 30ºC em Dourados, na região sul do Estado, e aos 32ºC em Três Lagoas, município da região do Bolsão.





Confira no mapa elaborado pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) as condições estimadas para esta quinta.









Por Gabriel Neris