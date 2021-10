Projeto de Lei do deputado Barbosinha para instituir Dia Estadual do Investigador de Polícia Civil começa tramitar na ALEMS

Barbosinha já ocupou o cargo de secretário de Justiça e Segurança Pública de MS

De autoria do deputado estadual Barbosinha (DEM-MS) começa a tramitar na Assembleia Legislativa um projeto de lei para incluir no Calendário Oficial de Eventos do Estado de Mato Grosso do Sul o Dia Estadual do Investigador de Polícia Civil a ser comemorado anualmente, no dia 25 de novembro.





De acordo com o autor do projeto, o Dia do Investigador de Polícia Civil representa uma justa homenagem aos policiais que entram em ação imediatamente depois que um crime aconteceu. “Logo que um inquérito é instaurado, são eles os responsáveis por apurar os indícios da autoria de crimes, a fim de se chegar à elucidação dos casos”, justifica o parlamentar.





O Estado do Mato Grosso do Sul conta com investigadores em atuação, nas mais diversas regiões, que visam sempre dar uma resposta rápida à sociedade e à justiça. O deputado Barbosinha diz que teve oportunidade de conhecer, bem de perto, a atuação desses profissionais quando foi secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).





O investigador de polícia atua com a finalidade precípua de efetuar investigações de campo, à busca de testemunhas e informações que colaborem com a apuração de crimes, identificação de suspeitos e de quaisquer outras provas que subsidiarão os inquéritos policiais, a fim de que os autores de crimes sejam devidamente processados, julgados e condenados. “O trabalho desses homens e mulheres é imprescindível para a Justiça, pois resulta na elucidação de diferentes crimes e consequentemente na diminuição dos indicadores criminais no Estado”, defende.





Barbosinha explica o motivo da escolha da data para celebrar o Dia Estadual do Investigador de Polícia Civil. “O dia 25 de novembro foi escolhido por indicação de investigadores da polícia Civil e a própria categoria nos procurou e encontrou neste projeto de lei, uma maneira de reconhecer o bom trabalho destes investigadores, uma forma de homenagear o colega de profissão e amigo Anderson Garcia da Costa (falecido em 25 de novembro de 2015), que trabalhava como investigador na delegacia de Pedro Gomes, quando foi agredido por um preso e veio a falecer durante o cumprimento do nobre dever de proteger e servir”, explica o deputado.





O projeto segue para análise das da Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Assembleia Legislativa e posteriormente para ser votado em Plenário pelos parlamentares.





ASSECOM





