Previsão é de muita chuva em todo Estado

A segunda-feira de feriado de criação de Mato Grosso do Sul, 11 de outubro, amanheceu com temperatura amena e céu nublado em Campo Grande. A previsão para todo o Estado é de tempo instável com mais chuva no decorrer do dia.





O sol chega a aparecer entre muitas nuvens, mas a chuva pode vir a qualquer hora, com pancadas de moderada a forte, e tempestade acompanhadas de raios, rajadas de vento (de 30 a 60 km/h) e queda de granizo.





Na Capital, o céu fica nublado com pancadas de chuva, trovoadas e temperatura máxima na casa dos 28ºC. Em Mundo Novo, a máxima será de 25ºC, Dourados 27ºC, em Ponta Porã 28ºC, em Coxim 29ºC, em Miranda 30ºC, em Sonora, Rio Verde de Mato Grosso, Paranaíba, Selvíria, Três Lagoas, Porto Murtinho e Água Clara 31ºC, em Corumbá 33ºC.





Ontem teve precipitação de 87,6 milímetros em Maracaju, a 160 quilômetros da Capital. Ponta Porã (60,8 mm ),Dourados (50,2 mm) e Campo Grande (47,2 mm) completam o ranking das cidades por onde mais choveu, conforme o meteorologista Natálio Abrahão, da universidade Uniderp.









Por Viviane Oliveira