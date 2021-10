Presidente e vice-presidente da Câmara entregam título de cidadão ao desembargador Marcelo Rasslan

Na manhã desta quarta-feira (27/10), o vereador Carlos Augusto Borges (Carlão PSB), presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, juntamente do 1º vice-presidente da Mesa Diretora, vereador Dr. Loester, entregaram o Título de Cidadão Campo-Grandense ao Desembargador Marcelo Câmara Rasslan. A homenagem foi por propositura do então vereador Paulo Pedra em 2012, mas o desembargador não pode comparecer à solenidade. Por isso, o vereador Dr. Loester organizou junto à atual Mesa Diretora a entrega da Honraria, que ocorreu no gabinete da presidência e também foi acompanhada pelos vereadores Dr. Victor Rocha e Camila Jara.





“Desembargador essa é a maior comenda que o Poder Legislativo oferece aos cidadãos campo-grandenses, o senhor é natural de Dourados, mas neste dia especial se torna oficialmente cidadão da nossa linda cidade Morena. A lembrança do Dr. Loester em oficializar a entrega deste título dedicado ao senhor em 2012 é muito oportuna, já que se trata de uma justa homenagem e reconhecimento por toda sua vida construída em Campo Grande. Conduta exemplar como desembargador do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul e sua exitosa carreira no judiciário”, disse o Presidente Carlão.





Marcelo Câmara Rasslan é Desembargador desde 2014, graduado pela então FUCMT (UCDB) no ano de 1984, no início de sua carreira foi nomeado Juiz Substituto do Estado de MS em 1988. “Agradeço a honraria e afirmo que vem reforçar e renovar meu compromisso e responsabilidade com a Justiça em todo Estado e na Capital. Saibam que permanecerei honrando a Campo Grande e toda população através da Justiça”.





O vereador Dr. Loester, destacou que “fez questão de providenciar a entrega do Título, por reconhecer o valor da atuação do Desembargador e para que sirva de estímulo para que ele continue abrilhantando a cidade e trabalhando em benefício da Capital”.





