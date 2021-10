PARANHOS| Após eleições suplementares, Donizete Viaro é diplomado como prefeito do Município

Cerimônia foi realizada na manhã desta sexta, na Câmara Municipal

Donizete Viaro (MDB) foi diplomado nesta sexta-feira (22) como prefeito de Paranhos, município localizado na fronteira com o Paraguai, a 477 quilômetros de Campo Grande. O ato foi realizado às 11 horas, na Câmara Municipal. O vice-prefeito, Cleber Valiente, também foi diplomado. A posse de ambos será às 9h deste sábado (23), na Câmara Municipal da cidade.





Conforme já noticiado, Viaro era presidente da Câmara e vinha atuando como prefeito interino após inelegibilidade de Heliomar Klabunde (MDB), que havia vencido as eleições municipais em 2020 sub judice, mas foi impedido de assumir pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral).





Klabunde já foi prefeito do município e teve reprovadas pelo TCU (Tribunal de Contas da União) as contas relacionadas à execução de um convênio com o Governo Federal. Por isso, caiu na Lei da Inelegibilidade e teve o registro barrado pelo TRE-MS.





Assim, no último dia 3 de outubro foram realizadas as eleições suplementares. Donizete Viaro venceu com 50,43% dos votos, o que representou 3.007 votos. Alfredo Soares (PSDB) ficou em segundo lugar com 48,45% dos votos (2.889). Já em terceiro e último ficou Adélio (PT), escolhido por 1,12% dos eleitores de Paranhos (67 votos).





Por: Renan Nucci