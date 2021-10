Pancadas de chuva marcam últimos dias de outubro em Mato Grosso do Sul

A última semana de outubro deve terminar com pancadas de chuvas isoladas que podem vir com intensidade moderada a forte. A estimativa é do meteorologista Natálio Abrahão que indica que essas condições serão provocadas por áreas de instabilidade que vão se formar especialmente entre esta quinta-feira (28) e o próximo domingo (31).

O ar quente e úmido predomina sobre Centro-Oeste e facilita a formação das nuvens de chuva. Ainda assim, o dia terá variação de nebulosidade com período de céu aberto em algumas áreas. Entre o início da tarde e noite há chance de chuva em praticamente todo Estado.

A maior chance de chuva na Capital será entre 11h e 16h, segundo a meteorologia. A temperatura não passa dos 30ºC.





Termina no fim da manhã desta quinta-feira o alerta do Inmet para chuva intensa em Água Clara, Alcinópolis, Anastácio, Anaurilândia, Angélica, Aparecida do Taboado, Aquidauana, Bandeirantes, Bataguassu, Batayporã, Bodoquena, Bonito, Brasilândia, Camapuã, Cassilândia, Chapadão do Sul, Corguinho, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Deodápolis, Dois Irmãos do Buriti, Douradina, Dourados e Figueirão.