OPORTUNIDADE| Fábrica de Celulose abre vagas de emprego em três cidades de MS

As vagas são para a função de Operador/a de Colheita Florestal I

A fábrica de Celulose Suzano está disponibilizando vagas de emprego em Água Clara, Brasilândia e Três Lagoas para atender suas operações florestais. Serão três processos seletivos para a função de Operador de Colheita Florestal I.





As inscrições podem ser feitas na Plataforma de Oportunidades da empresa ( https://jobs.kenoby.com/Suzano ) e seguem abertas até o preenchimento das vagas.





Nesta página, os candidatos também poderão acessar todas as vagas abertas no Estado e em outras unidades da Suzano no País, além de se cadastrar no Banco de Talentos da empresa.





Para participar, os interessados devem ter Ensino Fundamental completo; experiência intermediária (um ano) como operador de máquinas florestais ou de colheita (Operadores de Forwarder, Operador de Havester, Operador de Skider/Garra, entre outros) e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na Categoria B.





INSCRIÇÕES





Para Água Clara, as inscrições podem ser feitas clicando aqui





Já no município de Brasilândia, as inscrições para o processo seletivo devem ser feitas por outro site ( Clique aqui ).





Para Três Lagoas, clique aqui para inscrever-se.









Por: Izabela Cavalcanti