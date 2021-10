No aniversário de 44 anos de Mato Grosso do Sul, senador Nelsinho Trad conquista mais R$ 3,6 mi em investimentos para saúde

Recursos foram liberados ao longo desta segunda-feira (11) pelo Ministério da Saúde

Mato Grosso do Sul recebe, hoje, mais um presente do senador Nelsinho Trad (PSD/MS). No dia em que o estado celebra 44 anos de criação, o parlamentar conseguiu liberar R$ 3,6 milhões do Ministério da Saúde. Os valores serão usados no custeio da assistência hospitalar e ambulatorial em nove cidades para cumprimento de metas na atenção especializada..





"São recursos do Orçamento de 2021 e já foram pagos. O meu muito obrigado ao governo federal por atender ao nosso pedido pelas demandas dos municípios do estado."

Senador Nelsinho Trad e o prefeito Alan Guedes ©DIVULGAÇÃO

Entre as liberações de hoje, R$ 689.993 são para Três Lagoas. Já para Dourados, o Ministério da Saúde liberou R$ 500 mil. O prefeito da cidade, Alan Guedes (PP), acaba de voltar de Brasília, onde tratou com o senador Nelsinho Trad sobre investimentos na Saúde e agradeceu os esforços do senador Nelsinho Trad. "Certamente, o recurso poderá servir para finalizar ações ligadas à covid. Estamos fechando a compra de insumos e medicamentos. Agradeço o apoio do senador Nelsinho Trad, fundamental para ajudar ao município nesta e em outras frentes."

Prefeito Jeferson Luiz Tomazoni e o senador Nelsinho Trad ©DIVULGAÇÃO

Outros R$ 500 mil também foram pagos para São Gabriel do Oeste. Assim que soube da novidade, o prefeito, Jeferson Luiz Tomazoni (PSDB), informou que vai se reunir em breve com a equipe do Hospital Municipal José Valdir Antunes de Oliveira para debater o uso dos recursos. "Com certeza será importante, é o único hospital do município, a população toda depende dele," enfatizou.





Além dessas cidades, o senador Nelsinho Trad conseguiu a liberação de R$ 109.743 para Antônio João; R$ 300 mil para Caarapó; R$ 500 mil para Maracaju; mais R$ 500 mil para Paranaíba; R$ 300 mil para Rio Brilhante; e R$ 203.390 para Sonora.





