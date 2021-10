Meteorologia alerta para chuva forte em 15 cidades, mas sem vendaval

Novo alerta é valido até 12h de domingo (17) e ventos não devem ultrapassar os 60 km/h

Céu com nuvens na tarde deste sábado em Campo Grande ©FRANCISCO BRITTO

O alerta de perigo para tempestade com ventania para Mato Grosso do Sul chegou ao fim às 11h deste sábado (16) e agora apenas 15 cidades do Estado estão sobe perigo potencial para chuvas intensas, mas sem vendaval.





Conforme o aviso do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) publicado no final da manhã de hoje e valido até às 12h de domingo (17) os ventos podem chegar até 60 km/h e o acumulado de chuvas aos 50 mm/dia.





Ainda é preciso ter cuidado em caso de rajadas de vento e descargas elétricas. Há risco baixo de corte de energia, queda de árvores e alagamentos.





As cidades sob alerta são:





Alcinópolis, Aparecida do Taboado, Camapuã, Cassilândia, Chapadão do Sul, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Inocência, Paraíso das Águas, Paranaíba, Pedro Gomes, Rio Verde e Sonora.