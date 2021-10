Licenciamento de veículos com placas final 0 deve ser pago em outubro

O pagamento do licenciamento de veículos com placas de final 0 deve ser feito durante o mês de outubro em Mato Grosso do Sul.





Conforme calendário do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS), os pagamentos começaram em maio, para placas final 1 e 2, e terminam neste mês.





Em Mato Grosso do Sul, atualmente, a frota é de mais de 1,6 milhão de veículos, que precisam ser licenciados.





O licenciamento é um procedimento anual e obrigatório que autoriza o veículo a circular pelas vias, atestando que o automóvel encontra-se em conformidade com as normas de segurança e ambiental para o setor automotivo.





Para efetuar o pagamento, o proprietário do veículo pode imprimir a guia no site do Detran-MS , sem a necessidade de se deslocar até uma agência.





Também é possível emitir a guia e baixar o documento por meio do aplicativo Detran.





Pagamento pode ser efetuado nas agências ou bancos conveniados.





Taxa é calculada de acordo com o valor de Unidade Fiscal Estadual de Referência de Mato Grosso do Sul (Uferms), que é definida mensalmente.





Atualmente, conforme disponível na relação de taxas do Detran/MS, para pagamentos dentro do prazo de vigência o valor do licenciamento, para o mês de outubro, é de R$ 226.84. Já quem pagar fora do prazo de validade o valor sobe para R$ 294,51.





Quem realiza o pagamento em dia pode parcelar no cartão de crédito em até 12 vezes, com a regularização imediata da situação do veículo.





Motorista que não efetuar o pagamento e for flagrado com veículo não licenciado comete infração gravíssima.





Em caso de trafegar com veículo não licenciado, o artigo 230 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) prevê aplicação de multa, sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH), e remoção do veículo.





No ano passado, o calendário também foi alterado devido à pandemia do coronavírus, com o adiamento do início de pagamento, começando em maio. Com o encerramento do prazo, em outubro, 890.701 licenciamentos foram quitados.





Com a quitação do licenciamento, proprietário pode emitir o Certificado de Registro Veicular (CRV) e o Certificado de Registro de Licenciamento de Veículos (CRLV), que desde o início foi unificado e passou a ser digital: o CRLV-e, ou CRVL Digital.