HORÓSCOPO| Confira seu astral para este domingo (31)

Áries - 21/03 a 20/04

Aproveite o domingo para fazer um detox e curtir um clima sossegado, perto da natureza. Boa alimentação, caminhadas e conversas leves manterão o astral em alta. Sol e Marte incentivarão mudanças no lifestyle e padrões de consumo. Valorize a simplicidade e o que é essencial. Afaste bisbilhoteiros. Privacidade será fundamental, hoje. Confiança no amor.





Touro - 21/04 a 2/05





Domingo divertido e animado, na companhia dos filhos, do par ou de uma amizade especial. Troque confidências e ordene ideias de novos projetos. Valerá também planejar o futuro e decidir rumos da vida íntima. O pavio estará curto para gente que não evolui e relação estagnada. Em compensação será ótimo momento para iniciar relacionamentos num novo padrão.



Gêmeos - 21/05 a 20/06





Respeite os sinais do corpo e programe um domingo sossegado em casa. Bom para arrumar suas coisas, planejar a agenda da semana e curtir o carinho da família. Conversas leves e divertidas com o par, planos de viagem e notícias de longe animarão o clima. Cultive a alegria e jogue a autoestima para cima. Valerá também manter a disciplina do treino e hábitos saudáveis.



Câncer - 21/06 a 21/07





Conversas num tom mais profundo fortalecerão um vínculo especial. O domingo trará novidades estimulantes e atividades leves. Cuidados corporais e de beleza farão bem à autoestima. Curta prazeres gastronômicos com a família e cuide de detalhes da decoração da casa. Mudanças nos padrões emocionais darão mais leveza às relações nesta fase e beneficiarão a vida íntima.





Leão - 22/07 a 22/08





Acertos e acordos financeiros com a família darão mais tranquilidade. Aproveite o domingo para abastecer a casa e comprar itens de necessidade. Momentos animados e divertidos com os filhos, ou o par colorirão o dia. Encerre processos do passado e transforme a rotina. Reformulações de vida virão acompanhadas de novo ambiente social e de encontros marcantes.





Virgem - 23/08 a 22/09





Circule, descubra novidades, pesquise cursos e resgate relações. Emoções fortes marcarão reencontros e relações familiares. Pressões no trabalho e preocupações com a saúde cobrarão rotina disciplinada. Elimine uma tarefa pendente e ganhe tempo para pensar na vida, nos investimentos e criar novos planos. Comunicações estarão aceleradas. Investigue informações.



Libra - 23/09 a 22/10





Ceda à preguiça e curta momentos de relaxamento profundo neste domingo. Os sonhos darão dicas de caminhos a seguir. Ouça a voz interior e descubra oportunidades de negócio. A fase trará conquista financeira e entendimento no amor. Se estiver só, novo romance poderá começar com conversa animada e divertida com alguém de longe. Viagem favorecerá a vida íntima.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Marte em seu signo anuncia conquistas, mais atitude e decisões de vida. Hora de partir para a ação e começar novo ciclo. Relações familiares cobrarão paciência e uma dose maior de generosidade. Conte com intuição aguçada nos negócios e relacionamentos. Faça acordos financeiros com a família ou com uma relação do passado. Transações imobiliárias aquecidas.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Planos para o futuro estarão à mil neste domingo. Reformule a rotina e inove o trabalho. O momento favorecerá estudos e ligações internacionais. Hora de dar crédito aos sonhos, encerrar um longo ciclo e movimentar a vida numa direção mais atraente. Amizades abrirão portas e trarão oportunidades de expansão. Novos relacionamentos e atividades em grupo se firmarão.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Explore um ambiente social diferente. O domingo trará notícias animadoras de longe e surpresas no amor. Cenário otimista para o futuro, com oportunidades de crescimento financeiro e novas associações. Dê uma virada na sorte! Ótimo momento para planejar viagem e encurtar distâncias com pessoas queridas. Perspectivas positivas também na área financeira. Sucesso!





Aquário - 21/01 a 19/02





A partir de hoje, Marte trará decisões sobre o futuro e conquistas na carreira. Bom para aumentar a liderança, iniciar um empreendimento e ganhar poder. Novas direções poderão surgir. Abra caminhos com garra, coragem, vontade de vencer e assuma novos desafios. Virada radical na profissão também será opção, com consciência da sua vocação e missão no mundo.



Peixes - 20/02 a 20/03





Espere por uma surpresa gostosa e entendimento com o par. Conversas íntimas aumentarão a confiança, definirão planos e o futuro a dois. Novas relações também chegarão com tudo neste domingo. Atividades em outro lugar movimentarão a vida com viagens, novos projetos e mais liberdade. Ligue o radar nas oportunidades e construa seu porto seguro. Amor em alta!





Por: ROSA DI MAULO