HORÓSCOPO| Confira seu astral para este domingo (3)

Áries - 21/03 a 20/04

Planeje a agenda da semana e cuide da saúde. Assuntos de trabalho estarão em destaque neste domingo. Surgirão novas ideias em conversas com amigos. Aproveite também para pesquisar tendências, checar informações e esclarecer dúvidas com pares. Mercúrio retrógrado levantará temas delicados no amor. Aprofunde uma relação especial. Novos planos a dois.





Touro - 21/04 a 2/05





Aproveite o domingo para brincar, curtir os filhos, namorar, ou embarcar numa nova paixão, se estiver disponível. Surpresas gostosas despertarão seus melhores sentimentos. Resolva assuntos do coração. Você poderá pensar em casamento, ou em engravidar e realizar os sonhos. Se estiver só, novos relacionamentos chegarão com tudo. Viagem favorecerá o amor.



Gêmeos - 21/05 a 20/06





Mude hábitos, quebre a rotina e descubra prazeres diferentes. O domingo será inspirador e fértil. Conte com sua criatividade e inteligência para encontrar soluções e tornar a vida mais gostosa. Lembranças de outros tempos e saudade de alguém especial virão carregadas de emoção. Supere dores do passado e confie no futuro. Sucesso, prestígio e conquistas pela frente!



Câncer - 21/06 a 21/07





Domingo movimentado por novidades de amigos, dicas e informações atraentes. Ligue as antenas, descubra tendências e fique de olho no futuro. Conversas em família adquirirão um tom mais profundo, com Mercúrio retrógrado que também esclarecerá o passado e a história de vida. Organize suas coisas e planeje mudanças. Paixão em alta! Hora de estabilizar a vida íntima.





Leão - 22/07 a 22/08





Assuntos financeiros estarão em destaque neste domingo. Faça contas, programe pagamentos, planeje compras e busque soluções para manter o orçamento equilibrado. Com Mercúrio retrógrado, contratos comerciais insatisfatórios poderão ser renegociados ou rompidos. Bom também para resolver pendências com irmãos e unir a família com um projeto em comum.





Virgem - 23/08 a 22/09





Aproveite o domingo para se cuidar com carinho, dar asas à imaginação e acolher os sentimentos. Com Lua em seu signo, emoções estarão amplificadas. Bom para falar de amor e aproximar quem anda distante. Repense investimentos, com Mercúrio retrógrado. A fase será favorável para renegociar o salário ou ganhar dinheiro extra. Invista no seu futuro e segurança.



Libra - 23/09 a 22/10





Supere antigas mágoas e busque maior estabilidade no amor. Domingo gostoso para fazer um bate-e-volta num lugar bonito e aumentar a sintonia com a força interior e espiritualidade. Valerá também ceder à preguiça, relaxar e pensar na vida. Objetivos pessoais serão revistos. Acordos com a família e decisões de vida darão mais conforto e segurança. Sorte nos negócios!





Escorpião - 23/10 a 21/11





Domingo gostoso para curtir amigos, marcar presença nas redes e ampliar a participação social. Muita coisa poderá mudar na sua cabeça, com Mercúrio retrógrado. Preste atenção aos sonhos e à intuição. Aproveite também para cuidar da beleza e reinventar os looks. Transformações na imagem revelarão seus encantos únicos. Saúde cobrará atenção dobrada, hoje. Evite exageros.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Sonhos com o futuro ficarão mais nítidos neste domingo. Visualize onde quer chegar e discuta planos com amizades próximas e o par. A vida social estará agitada. Abra espaço a novas relações e explore ambientes diferentes. Grupo influente e conexões com pessoas de fora abrirão portas de desenvolvimento. Renegocie ou salde uma dívida. Popularidade em alta!





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Aproxime quem está longe com palavras carinhosas e vídeo-chamada. O domingo trará decisões sobre o futuro, otimismo e confiança numa relação especial. Aprofunde amizades, planeje uma viagem a dois e dê sabor de aventura à vida. Avalie detalhes de uma proposta profissional. Plano de carreira e projeto de vida poderão mudar nesta fase. Amor em alta!





Aquário - 21/01 a 19/02





Hora de pensar em mudanças, avaliar riscos e por ganhos e perdas na balança. Aproveite o domingo para refletir sobre o futuro e desenhar planos de expansão. Notícias de longe aumentarão a vontade de viajar ou de passar um tempo fora. Aproveite uma oportunidade, será pegar ou largar. Mercúrio retrógrado cobrará análises minuciosas de escolhas e de caminhos.



Peixes - 20/02 a 20/03





Adie discussões e embarque num clima romântico. Carinho e emoções fortes intensificarão a vida íntima, neste domingo. Bom para falar de amor, compartilhar sonhos e aumentar a cumplicidade numa relação especial. Aprofunde vínculos de amizade. Poderá surgir proposta de trabalho ou de negócio em outra localidade. Hora de construir alicerces fortes para o futuro.





Por: ROSA DI MAULO