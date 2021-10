HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta quarta-feira (6)

Áries - 21/03 a 20/04

Comece uma fase nova no casamento. Assuntos financeiros interferirão nos relacionamentos. Se estiver só, a Lua Nova anuncia um envolvimento com grandes chances de se transformar numa relação estável e duradoura. As próximas quatro semanas favorecerão também parcerias e associações. Vida social animada, com novas amizades, convites e discussões estimulantes.





Touro - 21/04 a 2/05





Aproveite a Lua Nova para iniciar atividades, cuidar da saúde e impulsionar o trabalho com novos projetos. As próximas quatro semanas serão bastante produtivas. Foque nas soluções práticas. Mercúrio retrógrado cobrará organização cotidiana e análise minuciosa de contratos. Mudanças na rotina trarão mais harmonia no dia a dia e bem-estar. Resolva assuntos financeiros no amor.



Gêmeos - 21/05 a 20/06





Prazeres diferentes e reflexões sobre a vida marcarão esta Lua Nova, que destacará o amor, filhos e novos projetos. Conte com grande criatividade. As próximas quatro semanas anunciam conquistas pessoais relevantes. Comemore vitórias e curta as coisas boas da vida. Uma viagem a dois estará no radar, planeje com antecedência e anime o clima. Prestígio e projeção em alta!



Câncer - 21/06 a 21/07





Invista em mais conforto e fortaleça as bases afetivas. Tome iniciativas e comece uma fase nova na vida familiar. As próximas quatro semanas serão positivas para consertar o que não estiver funcionando na casa, dar um toque pessoal na decoração dos seus espaços, eliminar pendências e criar um clima acolhedor à sua volta. Atualize documentos vencidos. Amor em alta!





Leão - 22/07 a 22/08





Aproveite a Lua Nova para vencer burocracias, avaliar contratos e pôr a documentação em ordem. As comunicações estarão aceleradas. Esclareça dúvidas, cheque informações e encare conversas delicadas nos relacionamentos. A família pedirá atenção. Aproxime irmãos e amizades com palavras carinhosas e motivadoras. Resgates do passado. Novidades no ar!





Virgem - 23/08 a 22/09





Negócios estarão aquecidos nesta Lua Nova, que favorecerá as finanças e o equilíbrio do orçamento. Bom para renegociar contratos insatisfatórios e administrar os bens com soluções práticas. As próximas quatro semanas trarão oportunidades de trabalho e aumento de rendimentos. Carreira em ascensão! Avalie custos de um novo empreendimento e ajuste planos.



Libra - 23/09 a 22/10





Inicie um novo ciclo de vida com entusiasmo, autoestima e vontade de vencer. Com a Lua Nova em seu signo, as próximas quatro semanas favorecerão novos começos e conquistas. Bom para tomar decisões e movimentar a vida numa direção atraente. Viagens, novos projetos, estudos e investimentos estarão aquecidos. Conte com mais segurança nas escolhas e brilhe!





Escorpião - 23/10 a 21/11





Sonhos esclarecedores apontarão direções a seguir. A Lua Nova trará mais sintonia com sua força interior, autoconhecimento e conexão com a espiritualidade. Assuntos de família cobrarão iniciativas. A saúde estará mais frágil. Carregue suas baterias e recupere a vitalidade com meditação, contemplação da natureza e mais horas de sono. Novas relações à vista!





Sagitário - 22/11 a 21/12





O ingresso num novo grupo marcará esta Lua Nova. Aproveite as próximas quatro semanas para intensificar a vida social, fortalecer a posição na equipe e pensar coletivamente. Você poderá se envolver com projetos de interesse público e causas relevantes. Novas amizades darão no que pensar. Amplie discussões, invista nos estudos e enriqueça seu repertório. Amor com fantasias.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Assuma uma posição profissional de maior destaque ou lance um empreendimento. A Lua Cheia anuncia sucesso, popularidade e caminhos iluminados para o futuro. Aproveite as próximas quatro semanas para alavancar a carreira e garantir maior estabilidade financeira. Seu projeto de vida poderá mudar. Avalie novas possibilidades e fique de olho numa oportunidade lucrativa.





Aquário - 21/01 a 19/02





Otimismo e entusiasmo com novos planos trarão confiança no futuro e esperanças de uma vida melhor. Aproveite a Lua Nova para viajar, iniciar uma ação na Justiça, lutar por causas relevantes, ou brilhar numa atividade acadêmica. Relacionamentos profissionais estarão aquecidos. Espere por ótimo desempenho em apresentações, provas ou concurso. Existe algo maior no horizonte!



Peixes - 20/02 a 20/03





A Lua Nova trará respostas existenciais e íntimas. Cultive a paz interior e ganhe segurança. Aproveite as próximas quatro semanas para planejar mudanças, experimentar outro lifestyle e aprofundar vínculos importantes em sua vida. Troca de confidências intensificará o amor. Conexões com pessoas de longe e assuntos de família cobrarão decisões. Pense com calma.





Por: ROSA DI MAULO